 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Эрдоган заявил, что Турции не хватит только С-400 для полноценной ПВО

Зенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400 (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российские зенитные ракетные системы С-400 не могут полностью обеспечить нужды Турции в противовоздушной обороне, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Его слова приводит агентство Anadolu.

«Система ПВО не ограничивается С-400. И наше общество поняло это наглядно в последние дни. Нам необходимо создать многоуровневый системный комплекс ПВО», — сказал Эрдоган, подчеркнув, что важно иметь ракеты, которые могут перехватывать цели на разных высотах.

Эрдоган заявил, что вопрос с российскими С-400 в Турции закрыт
Политика
ЗРК С-400

Президент Турции отметил развитие собственных систем противовоздушной обороны в стране, включая проект «Стальной купол», объединяющий разновысотные системы ПВО, сенсоры и средства радиоэлектронной борьбы. Однако, по его словам, данный прогресс недостаточный.

Ранее, 25 июня, турецкий лидер заявил, что на переговорах с президентом США Дональдом Трампом не обсуждал вопрос наличия у Турции российских ЗРК С-400. По его словам, «этот вопрос закрыт».

В 2017 году Турция приобрела у России четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400 на $2,5 млрд. Тогда Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, но та не согласилась. В ответ США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35. В сентябре 2021 года Эрдоган заявил, что Анкара намерена приобрести вторую партию ракетных комплексов С-400.

В марте 2022 года власти Турции заявили, что не рассматривают возможность отказа от С-400 из-за давления США. В то же время Анкара сообщила, что открыта к приобретению у других стран систем ПРО, которые являются альтернативами российским ЗРК.

В августе 2024 года газета Cumhuriyet писала, что Анкара хочет приобрести у Вашингтона истребители и пообещала, что не будет использовать закупленные у России комплексы в обмен на продажу F-35. С-400, купленные у России на сумму $2,5 млрд, до сих пор хранятся на складах, отмечало издание.

В октябре того же года Эрдоган заявил, что Турция сама примет решение о покупке второго полка С-400. По его словам, речь идет об интеграции комплексов в турецкую систему ПВО «Стальной купол». В ноябре 2024 года министр обороны Яшар Гюлер заявил, что у США больше нет возражений по поводу использования Турцией С-400.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Александр Рекун
Турция Реджеп Тайип Эрдоган С-400 ПВО
Материалы по теме
Эрдоган заявил, что вопрос с российскими С-400 в Турции закрыт
Политика
Эрдоган заявил о смягчении США санкций против Турции за покупку С-400
Политика
Турция после смены позиции США пообещала развернуть С-400 за 12 часов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 91,06 (-0,68) Инвестиции, 25 июн, 18:48 Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 78,2 (-0,19) Инвестиции, 25 июн, 18:48
Прах актрисы Натальи Теняковой захоронили в могиле ее мужа Общество, 15:32
Медведев заявил, что зона может быть «буферной, а завтра уже не буферной» Политика, 15:26
Шесть ключевых особенностей квартала FØRST на Симоновской набережной РБК и FORMA, 15:24
Монолитные работы в ЖК «Дом 56» завершены с опережением графика Пресс-релиз, 15:23
Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» обновили топ-10 акций российского рынка Инвестиции, 15:22
Минобороны назвало взятие Шевченко важной точкой наступления Политика, 15:10
Эксперты F6 нашли майнеры-трояны в файлах бесплатных онлайн-библиотек Общество, 15:10
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
«Ливерпуль» купил 21-летнего футболиста сборной Венгрии Спорт, 15:05
Сделка между Mars и Pringles на $36 млрд столкнулась с проблемами в ЕС Вино, 15:04
Производитель компьютерной техники iRu запустил сервис мирового стандарта Пресс-релиз, 15:04
Хаменеи назвал условие новых ударов по военным базам США Политика, 14:57
Эрдоган заявил, что Турции не хватит только С-400 для полноценной ПВО Политика, 14:56
Лавров связал нарушение режима нераспространения с ударами США и Израиля Политика, 14:53
Суд оштрафовал Викторию Боню на 50 тыс. за пропаганду наркотиков Общество, 14:50