Эрдоган заявил, что Турции не хватит только С-400 для полноценной ПВО

Зенитный ракетный комплекс С-400 (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российские зенитные ракетные системы С-400 не могут полностью обеспечить нужды Турции в противовоздушной обороне, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Его слова приводит агентство Anadolu.

«Система ПВО не ограничивается С-400. И наше общество поняло это наглядно в последние дни. Нам необходимо создать многоуровневый системный комплекс ПВО», — сказал Эрдоган, подчеркнув, что важно иметь ракеты, которые могут перехватывать цели на разных высотах.

Президент Турции отметил развитие собственных систем противовоздушной обороны в стране, включая проект «Стальной купол», объединяющий разновысотные системы ПВО, сенсоры и средства радиоэлектронной борьбы. Однако, по его словам, данный прогресс недостаточный.

Ранее, 25 июня, турецкий лидер заявил, что на переговорах с президентом США Дональдом Трампом не обсуждал вопрос наличия у Турции российских ЗРК С-400. По его словам, «этот вопрос закрыт».

В 2017 году Турция приобрела у России четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400 на $2,5 млрд. Тогда Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, но та не согласилась. В ответ США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35. В сентябре 2021 года Эрдоган заявил, что Анкара намерена приобрести вторую партию ракетных комплексов С-400. В марте 2022 года власти Турции заявили, что не рассматривают возможность отказа от С-400 из-за давления США. В то же время Анкара сообщила, что открыта к приобретению у других стран систем ПРО, которые являются альтернативами российским ЗРК. В августе 2024 года газета Cumhuriyet писала, что Анкара хочет приобрести у Вашингтона истребители и пообещала, что не будет использовать закупленные у России комплексы в обмен на продажу F-35. С-400, купленные у России на сумму $2,5 млрд, до сих пор хранятся на складах, отмечало издание. В октябре того же года Эрдоган заявил, что Турция сама примет решение о покупке второго полка С-400. По его словам, речь идет об интеграции комплексов в турецкую систему ПВО «Стальной купол». В ноябре 2024 года министр обороны Яшар Гюлер заявил, что у США больше нет возражений по поводу использования Турцией С-400.