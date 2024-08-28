Cumhuriyet узнала о предложении Турции «убрать в ящики» С-400 ради F-35

Турция хочет вернуться в программу поставок F-35, откуда США исключили ее из-за покупки российских С-400. По данным газеты, Анкара сообщила Вашингтону, что не будет использовать комплексы в обмен на продажу истребителей

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Турция хочет закупить у США истребители нового поколения F-35, чтобы получить превосходство над авиацией Греции, сообщает Cumhuriyet.

По данным газеты, на переговорах о возвращении в программу поставок F-35 Турция предложила американской стороне, что не будет активировать ранее приобретенные у России системы ПВО С-400: «Давайте мы положим их в ящики, а вы проверите». Издание пишет, что комплексы, купленные у России на сумму $2,5 млрд, до сих пор хранятся на складах в Турции.

Высокопоставленный представитель посольства США в Анкаре не стал опровергать эти данные. «Теперь мяч на стороне Турции, ей хорошо известны требования для покупки F-35», — сказал он.

Контракт на закупку С-400 Турция и Россия заключили в 2017 году, поставки начались в 2019 году. Тогда США потребовали от Анкары отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Турция отказалась. В ответ Вашингтон исключил страну из программы поставок F-35.

В марте 2022 года власти Турции заявили, что не рассматривают возможность отказаться от С-400 из-за влияния США. В то же время Анкара сообщила, что открыта к приобретению у других стран систем ПРО, которые являются альтернативами российским ЗРК.

В начале августа бывший турецкий госминистр Чавит Чаглар заявил в газете T24, что С-400 нужно продать. Американский Forbes, ссылаясб на это интервью, написал, что Турция могла бы сделать это, «не настраивая Москву против себя», предложив дружественным России странам — Индии и Пакистану. Министр обороны Яшар Гюлер исключил передачу С-400 какой-либо стране.