Лавров исключил продажу Турцией С-400 без разрешения России

Турция не сможет продать закупленные у России ракетные комплексы С-400 без согласования с Москвой, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«В контрактах по продаже вооружений есть графа о сертификате конечного пользования. Для того чтобы с продукцией, которая поставлена с таким сертификатом, в котором в качестве конечного пользователя указана страна, получившая эти вооружения, что-то сделать, необходимо согласие страны, которая эти вооружения продала», — сказал Лавров.

Forbes и Т24 сообщали, что Турция может продать ЗРК С-400 Индии или Пакистану.

В августе Cumhuriyet писала, что Анкара хочет закупить у США истребители нового поколения F-35 и пообещала, что не будет использовать закупленные у России комплексы в обмен на продажу самолетов. Вашингтон исключил Турцию из программы поставок F-35 из-за покупки российских С-400. Издание отмечало, что ЗРК, купленные у России на сумму $2,5 млрд, до сих пор хранятся на складах. Министр обороны Яшар Гюлер при этом исключал передачу С-400 какой-либо стране.