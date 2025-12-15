AFP сообщила, что США требуют от Киева полностью вывести ВСУ из Донбасса

Фото: Reuters

США продолжают требовать от Украины полного вывода украинской армии из Донбасса, сообщает AFP со ссылкой на источники.

Как напоминает AFP, сохранение за украинскими подразделениями имеющихся позиций в Донбассе — красная линия для президента Владимира Зеленского.

Переговоры проходят в Берлине. С американской стороны в них участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять лидера Джаред Кушнер. Встреча началась 14 декабря и продлилась более пяти часов. Днем 15 декабря начался второй раунд переговоров.

Власти России настаивают на выводе ВСУ из Донбасса для мирного урегулирования. Президент Владимир Путин предупреждал, что Россия установить контроль над всей территорией региона в любом случае: военным или дипломатическим путем.

Материал дополняется.