Зеленский заявил о планах по активизации переговоров

Зеленский перед поездкой в Турцию заявил о планах по активизации переговоров

Зеленский анонсировал «активизацию» переговоров. С этой целью украинский президент завтра отправится в Турцию. Предметом обсуждений, по его словам, будут в том числе новые обмены военнопленными

Владимир Зеленский (Фото: Louiza Vradi / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завтра отправится в Турцию для подготовки к «активизации» мирных переговоров. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны — это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмен и возвращение пленных», — написал Зеленский.

На прошлой неделе Стамбул посетил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, которому в конце июля было поручено «активизировать переговорный трек». Целью визита он обозначил как «разблокировать процесс обменов».

15 ноября секретарь СНБО заявил, что при посредничестве партнеров в Турции и ОАЭ стороны «согласились активировать стамбульские договоренности». По его словам, речь идет об обмене 1,2 тыс. украинцев. Умеров также утверждает, что в ближайшее время пройдут технические консультации, которые закрепят «все процедурные и организационные моменты».

Кто участвовал в обсуждении достигнутых в Стамбуле договоренностей, Умеров не уточнил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать слова секретаря СНБО ответил, что пока сказать нечего. При этом он заявил, что Россия и Украина продолжают контакты на экспертном уровне по вопросу обмена пленными.

Последний раз российская и украинская делегации встречались в Стамбуле 23 июля — это был третий переговорный раунд после возобновления контактов в мае 2025 года. Одним из результатов встреч стали договоренности об обменах военнопленными и телами погибших. Последний обмен состоялся 2 октября: в Россию были возвращены 185 военнослужащих, Украине также были переданы 185 военнопленных.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу с Украиной. Однако урегулирование конфликта, по словам Пескова, тормозит пауза, которая возникла из-за нежелания Киева действовать «политико-дипломатическим путем». Украинские власти также подчеркивают, что готовы к «безоговорочному прекращению огня». Однако, как заявлял министр обороны страны Денис Шмыгаль, Киев не видит «никаких шагов» со стороны Москвы.