Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский заявил о планах по активизации переговоров

Зеленский перед поездкой в Турцию заявил о планах по активизации переговоров
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский анонсировал «активизацию» переговоров. С этой целью украинский президент завтра отправится в Турцию. Предметом обсуждений, по его словам, будут в том числе новые обмены военнопленными
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Louiza Vradi / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завтра отправится в Турцию для подготовки к «активизации» мирных переговоров. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны — это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмен и возвращение пленных», — написал Зеленский.

На прошлой неделе Стамбул посетил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, которому в конце июля было поручено «активизировать переговорный трек». Целью визита он обозначил как «разблокировать процесс обменов».

15 ноября секретарь СНБО заявил, что при посредничестве партнеров в Турции и ОАЭ стороны «согласились активировать стамбульские договоренности». По его словам, речь идет об обмене 1,2 тыс. украинцев. Умеров также утверждает, что в ближайшее время пройдут технические консультации, которые закрепят «все процедурные и организационные моменты».

Умеров заявил об «активизации стамбульских договоренностей»
Политика
Рустем Умеров

Кто участвовал в обсуждении достигнутых в Стамбуле договоренностей, Умеров не уточнил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать слова секретаря СНБО ответил, что пока сказать нечего. При этом он заявил, что Россия и Украина продолжают контакты на экспертном уровне по вопросу обмена пленными.

Последний раз российская и украинская делегации встречались в Стамбуле 23 июля — это был третий переговорный раунд после возобновления контактов в мае 2025 года. Одним из результатов встреч стали договоренности об обменах военнопленными и телами погибших. Последний обмен состоялся 2 октября: в Россию были возвращены 185 военнослужащих, Украине также были переданы 185 военнопленных.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу с Украиной. Однако урегулирование конфликта, по словам Пескова, тормозит пауза, которая возникла из-за нежелания Киева действовать «политико-дипломатическим путем». Украинские власти также подчеркивают, что готовы к «безоговорочному прекращению огня». Однако, как заявлял министр обороны страны Денис Шмыгаль, Киев не видит «никаких шагов» со стороны Москвы.

Милена Костерева
Владимир Зеленский Украина Турция переговоры обмен пленными
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
