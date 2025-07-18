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Переговоры в Стамбуле ,  
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Зеленский поручил Умерову «активизировать переговорный трек»

Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинский президент считает, что переговорам нужно придать больше динамики. Об этом он заявил главе переговорной группы Умерову
Рустем&nbsp;Умеров
Рустем Умеров (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Рустемом Умеровым, главой украинской переговорной группы, который 18 июля был назначен секретарем СНБО. Глава государства поручил ему «активизировать переговорный трек».

На встрече, по словам Зеленского, обсуждались персональные задачи Умерова в оборонной и переговорной сферах. «Сейчас идет исполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Требуется больше динамики в этом процессе», — написал украинский президент в телеграм-канале.

Еще одна задача, которую Зеленский поставил Умерову, — продолжение работы с партнерами по поставкам оружия. Президент отметил, что должно быть реализовано каждое достигнутое соглашение, а также новые специальные договоренности о создании совместных производств и строительстве заводов на территории партнеров.

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Рустем Умеров

Кроме того, Умеров должен проанализировать состояние принятых до его назначения решений СНБО и ставки, «реализовать задерживаемое, а также значительно укрепить формат технологической ставки». «Нужна четкая координация и полное выполнение решений в секторе обороны и безопасности Украины», — подчеркнул Зеленский.

Умеров до этой недели был министром обороны Украины. «РБК Украина» и «Суспiльне» при обсуждении нового состава правительства писали, что военное ведомство возглавит Денис Шмыгаль, а Умеров отправится послом в США. Однако накануне стало известно, что в Bашингтон решили направить вице-премьера Ольгу Стефанишину.

Именно Умеров был руководителем украинской делегации во время обоих раундов переговоров в Стамбуле. Последний из них прошел 2 июня.

Дата третьего раунда переговоров пока не называлась, российская сторона заявляет, что вина за это лежит на руководстве Украины.

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Милена Костерева Милена Костерева
Владимир Зеленский Рустем Умеров переговоры Стамбул Украина
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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