Зеленский поручил Умерову «активизировать переговорный трек»

Украинский президент считает, что переговорам нужно придать больше динамики. Об этом он заявил главе переговорной группы Умерову

Рустем Умеров (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Рустемом Умеровым, главой украинской переговорной группы, который 18 июля был назначен секретарем СНБО. Глава государства поручил ему «активизировать переговорный трек».

На встрече, по словам Зеленского, обсуждались персональные задачи Умерова в оборонной и переговорной сферах. «Сейчас идет исполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Требуется больше динамики в этом процессе», — написал украинский президент в телеграм-канале.

Еще одна задача, которую Зеленский поставил Умерову, — продолжение работы с партнерами по поставкам оружия. Президент отметил, что должно быть реализовано каждое достигнутое соглашение, а также новые специальные договоренности о создании совместных производств и строительстве заводов на территории партнеров.

Кроме того, Умеров должен проанализировать состояние принятых до его назначения решений СНБО и ставки, «реализовать задерживаемое, а также значительно укрепить формат технологической ставки». «Нужна четкая координация и полное выполнение решений в секторе обороны и безопасности Украины», — подчеркнул Зеленский.

Умеров до этой недели был министром обороны Украины. «РБК Украина» и «Суспiльне» при обсуждении нового состава правительства писали, что военное ведомство возглавит Денис Шмыгаль, а Умеров отправится послом в США. Однако накануне стало известно, что в Bашингтон решили направить вице-премьера Ольгу Стефанишину.

Именно Умеров был руководителем украинской делегации во время обоих раундов переговоров в Стамбуле. Последний из них прошел 2 июня.

Дата третьего раунда переговоров пока не называлась, российская сторона заявляет, что вина за это лежит на руководстве Украины.