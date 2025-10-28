 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

Песков назвал препятствие для продолжения переговоров с Украиной

Песков: переговоры с Украиной не продолжаются из-за позиции Киева
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Процессу продолжения переговоров по урегулированию на Украине препятствует позиция Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пауза [в переговорах] вызвана нежеланием киевского режима продолжать переговорный процесс и отвечать на вопросы, которые нами были заданы, на предложение о дальнейшем формате работы в составе различных групп», — отметил представитель главы государства.

По словам Пескова, в связи с этим пока нет возможности оценивать перспективы возобновления переговоров.

МИД Германии назвал будущую зиму для Украины решающей
Политика
Йохан Вадефюль

Прерванные в 2022 году прямые переговоры Москвы и Киева возобновились в Стамбуле 16 мая 2025-го по инициативе президента России Владимира Путина. В течение лета прошли еще два раунда при посредничестве Турции. Москва предложила Киеву создать рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Киев не ответил.

В середине августа президент США Дональд Трамп встретился поочередно главами России и Украины, после чего объявил о начале подготовки первой с 2019 года встречи лидеров конфликтующих стран.

В качестве возможного места встречи на высшем уровне предлагались Венгрия, Швейцария, Австрия или Турция. Путин в начале сентября предложил провести переговоры в Москве, но украинский президент Зеленский отказался.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу с Украиной.

