Пашинян увидел признаки подготовки Азербайджана к новой войне

Баку публично не упоминает ранее согласованные принципы достижения мира и называет Армению «Западным Азербайджаном», что усугубляет атмосферу недоверия, сказал Пашинян. Алиев заявлял, что Азербайджану не нужна новая война

Никол Пашинян (справа) (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Действия Азербайджана напоминают попытку подготовиться к новой войне с Арменией, заявил на открытии осенней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Он заявил, что Баку никогда не упоминает о трех принципах нормализации отношений с Ереваном, согласованных при посредничестве ЕС, и это, по его словам, усугубляет атмосферу недоверия. Кроме того, в Баку на высшем уровне называют Армению «Западным Азербайджаном» и это тиражируют государственные СМИ, заявил армянский премьер.

«Нам это кажется подготовкой к организации новой войны, новой военной агрессии против Армении и является одним из главных препятствий на пути продвижения мирного процесса», — сказал Пашинян (цитата по Tert).

Азербайджан и Армения ведут переговоры о заключении мирного договора несколько лет. Весной Пашинян говорил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Последний в сентябре провел военную операцию, в результате взял регион под свой контроль. Ереван участия в боевых действиях не принимал. Пашинян в октябре приводил три согласованных принципа мира и нормализации отношений с Азербайджаном: Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга: первая имеет площадь 29,8 тыс. кв км, второй — 86,6 тыс. кв км.

Стороны соглашаются провести делимитацию границ в соответствии с Алма-Атинской декларацией от 1991 года (документ, подписанный бывшими советскими республиками о целях и принципах СНГ, которым в том числе признавалась нерушимость границ. — РБК).

Региональное сообщение открывается на основе суверенной юрисдикции сторон и действует на основе взаимности и равенства.

Президент Азербайджна Ильхам Алиев в октябре говорил, что нужно начать «активную работу» над мирным соглашением с Арменией при посредничестве Грузии, если Ереван даст на это согласие. В то же время он не поехал встречу с Пашиняном, которая должна была состояться в испанской Гренаде при участии Франции, Германии и ЕС. Еще одна встреча на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении не состоялась в ноябре. Ее должны были провести в Вашингтоне, но Баку назвал это невозможным из-за поддержки "сепаратистов" Карабаха со стороны США.

Алиев заявлял, что Баку не нужна новая война. Азербайджан стремится к миру и нормализации отношений с Арменией, сообщал 16 ноября в своем аккаунте в X (бывший Twitter) помощник Алиева Хикмет Гаджиев. 18 ноября он сообщил, что любой мирный процесс требует участия двух сторон и Ереван должен «проявить позитивные и добрые намерения». «Мы представили Армении пятый доработанный вариант мирного договора, но уже два месяца они не реагируют», – добавил Гаджиев.