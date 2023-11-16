Азербайджан отменил встречу в США из-за поддержки «сепаратистов» Карабаха

Проведение 20 ноября встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне невозможно из-за «беспочвенных обвинений» и действий США по поддержке «сепаратистов» Карабаха, заявил МИД Азербайджана

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Соединенные Штаты никогда не призывали Армению действовать в соответствии с международным правом по ситуации в Нагорном Карабахе, а поддерживали и финансировали «сепаратистский режим». Это, а также недавние заявления помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена делают нецелесообразными визиты на высшем уровне, в связи с чем проведение запланированной в Вашингтоне встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана теперь невозможно, говорится в сообщении азербайджанского МИДа.

О'Брайен во время слушаний в комитете палаты представителей 15 ноября, в частности, заявил, что США хотят, чтобы армяне Нагорного Карабаха имели «полный доступ к территории» и возможность защитить свою собственность и культуру. Также, по его словам, следует обеспечить им доступ к «адекватной информацию», чтобы они могли сделать «выбор в отношении своего будущего». «Я думаю, что мы поможем Армении преодолеть эту сложную ситуацию. Мы работаем с ЕС, чтобы предложить поддержку Армении в ближайшие месяцы», — заявил он. Дипломат также обвинил Баку в том, что именно действия азербайджанских войск вынудили большую часть населения НКР бежать из непризнанной республики.

«Односторонние и предвзятые замечания, сделанные <...> О'Брайеном <...>, являются контрпродуктивными, необоснованными и неприемлемыми. Расцениваем слушания и прозвучавшие выступления как удар по азербайджано-американским отношениям в двустороннем и многостороннем форматах. Беспочвенные обвинения, высказанные в адрес Азербайджана, не имеют никакого отношения к делу и подрывают мир и безопасность в регионе», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В министерстве подчеркнули, что именно действия Армении привели к «контртеррористической операции» Баку в Нагорном Карабахе 19–20 сентября. Там уточнили, что Ереван, «вопреки нормам и принципам международного права, а также трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года», разместил в НКР более 10 тыс. своих солдат. «Более того, американская сторона, говоря о важности продвижения мирного процесса, забывает упомянуть, что уже более двух месяцев Армения не отвечает на предложения Азербайджана по мирному соглашению, тем самым затягивая процесс», — добавили в пресс-службе.

МИД также заявил, что Азербайджан, «в отличие от Армении», всегда уважал суверенитет и территориальную целостность Армении, что было подтверждено на встрече в Праге 6 октября 2022 года. «Американская сторона, напротив, выступая посредником, никогда не призывала Армению <...> действовать в соответствии с международным правом, вывести войска с территорий Азербайджана и прекратить оккупацию <...>. Американская сторона также несет ответственность за то, что она не предотвратила подход двойных стандартов, будучи стороной, поддерживающей сепаратистский режим, и была единственной страной, которая официально финансировала этот режим и содействовала их представительским визитам и встречам с официальными лицами в США на регулярной основе», — указали в министерстве.

Действия Вашингтона в Баку назвали «подрывом усилий стран региона по обеспечению транспортной безопасности», отметив, что США не являются региональной державой. Там подчеркнули, что именно Азербайджан долгое время помогал США в борьбе с движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), поэтому заявления О'Брайена о необходимости возврата к 907-й резолюции США в рамках «Акта о поддержке свободы» (акт был принят в 1992 году палатой представителей США. Резолюция 907 запрещает любую прямую помощь Соединенных Штатов правительству Азербайджана, ее действие было приостановлено в 2001 году. — РБК) «является недоброжелательным шагом».

«Такой односторонний подход со стороны США может привести к утрате посреднической роли США. В этих обстоятельствах важно отметить, что мы не считаем возможным проведение предлагаемой встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне 20 ноября 2023 года», — заключили в МИДе.

Переговоры о заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией ведутся несколько лет. Весной армянский премьер-министр Никол Пашинян заявлял о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Это было требованием со стороны Баку. Ереван, в свою очередь, тоже требовал от азербайджанской стороны признать территориальную целостность Армении.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. Пашинян в тот же день заявил, что Армения не участвует в боевых действиях и не будет предпринимать никаких резких шагов. Операция завершилась 20 сентября заключением соглашения о прекращении огня, разоружении воинских формирований Карабаха и реинтеграции региона в состав Азербайджана. Соглашение было достигнуто при посредничестве российских миротворцев, которые находились в Карабахе с 2020 года.

По завершении боевых действий президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна восстановила свой суверенитет. Жителям Карабаха Баку обещал равенство прав и свобод, возможность сохранения культуры и использования армянского языка, налоговые, таможенные льготы и поддержку для бизнеса. Однако уже к середине октября регион покинули более 100 тыс. армян — большая часть населения региона (около 85%). Мирный договор пока не подписан.