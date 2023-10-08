Алиев: встреча Азербайджана и Армении по мирному договору может пройти в Грузии

Алиев допустил переговоры с Арменией по мирному договору в Грузии

По словам Алиева, Баку и Еревану пора продолжить работу над мирным соглашением, которое обсуждается уже несколько лет. Его следует подписать при посредничестве Грузии

Ильхам Алиев (Фото: Сергей Булкин / Global Look Press)

Нужно начать «активную работу» над мирным соглашением между Армений и Азербайджаном при посредничестве Грузии, если Ереван даст на это согласие. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси, передает News.am.

По словам Алиева, Грузия должна участвовать в урегулировании отношений Баку и Еревана. «Если Армения выразит согласие, то в Грузии немедленно начнутся двусторонние и трехсторонние встречи», — заявил он.

Алиев подчеркнул, что Грузия занимает «беспристрастную позицию» к целостности стран, поэтому должна быть вовлечена в работу над соглашением. Он также поблагодарил Гарибашвили за готовность помочь, выступив в роли посредника.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю премьер-министра Армении.

19–20 сентября Азербайджан провел «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе, по ее итогам власти непризнанной республики согласились на прекращение огня для обсуждения с Баку плана реинтеграции региона и приняли условие о разоружении и роспуске своих вооруженных сил.

Алиев после этого заявил, что суверенитет Азербайджана восстановлен. Он также сказал, что для заключения мирного договора с Арменией, который стороны обсуждают несколько лет, представляются «более благоприятные возможности».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 4 октября заявил, что страна готова подписать «знаковый документ» с Алиевым на встрече в испанской Гранаде. Азербайджанский президент отказался ехать на встречу.