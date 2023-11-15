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Политика ,  
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Захарова заявила о Западе, вцепившемся «звериной хваткой» в Армению

Захарова: Запад после провала на Украине вцепился «звериной хваткой» в Армению
Вид на Ереван
Вид на Ереван (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Западные страны «звериной хваткой вцепились» в Армению после провала их политики на Украине, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Запад, чьи планы на украинском направлении полностью провалились, такой же звериной хваткой теперь вцепился в Армению, пытается оторвать ее от России», — сказала она.

Заключенные с Россией межгосударственные договоры дают Армении экономические, финансовые и энергетические «бонусы», отметила Захарова. Западные страны, по словам представителя российского МИДа, пытаются ее этого лишить, «как лишили очень многие страны».

Кремль рассматривает последние заявления и шаги армянских властей, включая решение премьер-министра Никола Пашиняна не участвовать в предстоящем заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске, расширение поставок западного вооружения и «внезапную дружбу» Еревана с Киевом, как «звенья одной цепи», добавила Захарова. При этом она назвала перечисленные события «цепью порабощения».

МИД назвал участие Армении во встрече по Украине «антироссийским жестом»
Политика
Фото:Ministry for Foreign and European Affairs and Trade / Reuters

Ранее представитель российского МИДа заявила, что руководство Армении «целенаправленно, упорно разрушает» союзнические отношения с Россией, в том числе участвуя во встречах с представителями Украины.

Захарова также назвала участие Армении в прошедшей на Мальте встрече по обсуждению украинской «формулы мира», которую президент Украины Владимир Зеленский представил в прошлом ноябре на саммите G20, «демонстративным антироссийским жестом».

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Персоны
Мария Захарова МИД Армения Запад Украина
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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