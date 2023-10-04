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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Азербайджане сообщили об отказе Алиева от встречи с Пашиняном в Гранаде

APA: Алиев отказался от встречи с Пашиняном в испанской Гранаде 5 октября
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Алиев не полетит в Гранаду на встречу с Пашиняном из-за отказа допустить к переговорам представителей Турции, сообщает APA. После военной операции в Карабахе Алиев не исключал подписания мирного договора с Арменией
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия во встрече с армянским премьером Николом Пашиняном и руководством Франции, Германии и ЕС в испанской Гранаде 5 октября, сообщает азербайджанское агентство APA.

По данным агентства, Азербайджан настаивал на участии во встрече турецких представителей, однако получил отказ. Против, в частности, высказались Франция и Германия. Еще одной причиной агентство назвало высказывание главы Евросовета Шарля Мишеля, который заявил о разочаровании решением Баку начать военную операцию. В Баку отметили, что не видят смысла обсуждать проблемы региона «с далекими от него странами».

О том, что лидеры двух стран могут встретиться в Гранаде, 24 сентября сообщил Совбез Армении.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. По ее итогам Нагорно-Карабахская республика (НКР) прекратила существование, а Алиев заявил, что сложились «более благоприятные условия» для мирного договора с Арменией. Пашинян после действий Азербайджана заявил о необходимости пересмотреть структуру безопасности Армении.

По итогам военной операции Баку пообещал проживающим в Карабахе армянам «перемены к лучшему», заверив, что стремится «строить совместную жизнь на основе мира». Одним из пунктов договоренности, которую заключил Баку с представителями Нагорного Карабаха, была реинтеграция региона как части Азербайджана. Стороны провели по этому поводу три встречи.

Несмотря на это, более 100 тыс. из примерно 140 тыс. армянского населения уже уехали из Карабаха в Армению, сообщали 30 сентября армянские власти.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Азербайджан Армения Гранада Нагорный Карабах ЕС Франция Германия Ильхам Алиев
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