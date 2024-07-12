МИД Бразилии заявил о плане пригласить всех глав государств на саммит G20

Фото: Wang Tiancong / XinHua / Global Look Press

Власти Бразилии в ближайшее время направят приглашения главам государств на саммит «Большой двадцатки», заявил руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу.

«В ближайшие недели приглашения будут направлены всем главам государств-участников», — передает его слова «РИА Новости».

Были ли уже разосланы приглашения в столицы, Сампайу не уточнил.

Саммит G20 будет проходить18–19 ноября в Бразилии, в Рио-де-Жанейро.

Президент Бразилии Лула да Силва дважды приглашал российского лидера Владимира Путина на саммит G20.

Международный уголовный суд (МУС) в марте 2023-го выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием стало подозрение в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». МИД заявил, что решения этого суда не имеют значения для Москвы, поскольку Россия не является участником Римского статута (основополагающего документа МУС) и не несет по нему обязательств. При этом Бразилия является одной из 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

В сентябре 2023 года бразильский лидер обещал, что не допустит ареста российского президента. «Путин может спокойно поехать в Бразилию. Я могу сказать, что, если буду президентом Бразилии, а он приедет, его ни за что не арестуют», — сказал тогда он.

Президент России в 2023 году не приезжал в ЮАР, где 22–24 августа проходил саммит БРИКС в Йоханнесбурге. Он участвовал в мероприятии по видеосвязи. Власти Южно-Африканской Республики, которые, как и Бразилия, ратифицировали Римский статут, напрямую обсуждали этот вопрос с Кремлем. Вместо президента в ЮАР поехал глава МИДа Сергей Лавров.

На саммит G20 в Нью-Дели 9–10 сентября Путин также не приехал, несмотря на приглашение властей Индии, российскую делегацию тоже возглавил Лавров. В Кремле тогда заявляли, что у Путина «действительно насыщенный график, и, конечно, главный акцент все-таки на специальную военную операцию». Индия не ратифицировала Римский статут.