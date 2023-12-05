Президент Бразилии пообещал пригласить Путина на саммит G20 в 2024 году

Бразилия пообещала пригласить Путина на G20, «приедет он или нет»

Российского президента Владимира Путина пригласят на саммит G20 в Бразилии в 2024 году, согласится он приехать или нет, заявил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, передает газета Correio Brasiliense.

«Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть процесс, он должен оценить последствия», — сказал Лула да Силва.

Международный уголовный суд (МУС) в марте выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Бразилия является одной из стран, которые ратифицировали основополагающий документ МУС — Римский статут.

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