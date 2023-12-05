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Политика ,  
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Бразилия пообещала пригласить Путина на G20, «приедет он или нет»

Президент Бразилии пообещал пригласить Путина на саммит G20 в 2024 году

Российского президента Владимира Путина пригласят на саммит G20 в Бразилии в 2024 году, согласится он приехать или нет, заявил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, передает газета Correio Brasiliense.

«Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть процесс, он должен оценить последствия», — сказал Лула да Силва.

Международный уголовный суд (МУС) в марте выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Бразилия является одной из стран, которые ратифицировали основополагающий документ МУС — Римский статут.

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