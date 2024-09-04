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Военная операция на Украине ,  
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Кремль заявил, что ордер МУС не помешает международным контактам Путина

Сюжет
Военная операция на Украине
«Глобальное большинство» не ограничит связи с Москвой из-за решений МУС, заявил Песков. Накануне Путин посетил Монголию, несмотря на взятое властями этой страны обязательство выполнять решения суда, в том числе ордер на арест
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Ордер, выданный Международным уголовным судом (МУС) на арест российского президента Владимира Путина, не станет «ограничителем» и не помешает развитию отношению с другими странами, заявил журналистам представитель главы государства Дмитрий Песков.

«Глобальное большинство имеет гораздо более широкое видение перспектив международного сотрудничества, нежели шоры, заданные МУС», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Накануне, 2 сентября, завершилась двухдневная поездка Путина в Монголию. Эта страна ратифицировала основополагающий документ МУС — Римский статут, в соответствии с которым обязалась исполнять ордеры суда. Однако выполнять ордер на арест Путина республика не стала: в монгольском правительстве объяснили, что придерживаются политики нейтралитета и находятся в состоянии энергетической зависимости от соседних стран.

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Фото:Hannibal Hanschke / EPA / ТАСС

Украинские власти призывали Монголию не игнорировать свои обязательства перед МУС, а в дипломатической службе Евросоюза выражали обеспокоенность по поводу визита.

МУС выдал ордер на арест Путина прошлой весной, российского президента заподозрили в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с начала полномасштабных военных действий на Украине. Москва назвала это решение юридически ничтожным, поскольку в 2016 году Россия покинула юрисдикцию МУС.

Монголия за полтора года с момента выдачи ордера стала первым государством из признающих юрисдикцию МУС, куда приехал Путин. В прошлом году он не посетил саммит БРИКС в ЮАР, которая тоже обязалась исполнять ордера МУС.

В марте в состав судей МУС впервые вошел представитель Монголии, им стал Эрдэнэбалсурен Дамдин, обучавшийся в Иркутском государственном университете. Его полномочия завершатся в 2033 году. Монгольский президент Ухнаагийн Хурэлсух назвал его назначение признаком «растущей репутации и укрепления статуса Монголии на международной арене», и подчеркнул, что Эрдэнэбалсурен теперь ответственен за защиту международного права и международного уголовного правосудия от имени Монголии.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
МУС ордер на арест Монголия Владимир Путин Дмитрий Песков
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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