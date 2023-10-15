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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль восстановил водоснабжение на юге сектора Газа

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Mohammed Salem / Reuters
Фото: Mohammed Salem / Reuters

Израиль восстановил водоснабжение на юге сектора Газа, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN. Высокопоставленный израильский чиновник подтвердил это в беседе с The Times of Israel.

Как заявили два израильских чиновника порталу Axios, это произошло под сильным давлением со стороны американских властей.

9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о полной блокаде сектора Газа: «не будет ни электричества, ни воды, ни топлива», утверждал он. Водоснабжение перекрыли в тот же день, а электричество и топливо перестали поставлять в сектор еще днем ранее.

Блокаду региона осудила ООН, напомнив, что такие действия запрещены международным гуманитарным правом. Российский президент Владимир Путин отмечал, что предложения принять в отношении сектора Газа меры, похожие на блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны, неприемлемы.

Материал дополняется.

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