Минздрав сектора Газа: не менее 500 человек погибли при ударе по госпиталю

В секторе Газа заявили о 500 погибших при ударе по больнице

Палестинская сторона заявляет, что при ударе погибли больные, раненые и вынужденные переселенцы. Израиль сообщил, что пока изучает информацию об ударе и отметил, что ХАМАС распространяет много фейков. В Палестине объявили траур

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Израиль нанес удар по больнице аль-Ахли в секторе Газа, в результате погибли по меньшей мере 500 человек, сообщает Al Jazeera со ссылкой на Минздрав палестинского эксклава.

«В больнице находились сотни больных и раненых, а также люди, насильственно перемещенные из своих домов», — говорится в заявлении. ХАМАС назвал произошедшее «военным преступлением».

Израильская сторона заявила, что изучает сообщения о возможном авиаударе по больнице. «Есть много авиаударов, много неудачных ракет и много фейковых сообщений ХАМАС», — заявил представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари (цитата по The Times of Israel).

Палестинское агентство WAFA сообщило, что президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур в связи с атакой на аль-Ахли. В Палестине приспустят флаги в знак скорби по погибшим как в результате этого удара, так и других по сектору Газа за последнее время.

Атаку на больницу осудили в Египте. МИД страны заявил, что это была «преднамеренная бомбардировка гражданских лиц» и она является «серьезным нарушением международного гуманитарного права и самых основных ценностей человечества», передает местный портал El Balad.

Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика

Ранее 17 октября власти сектора Газа сообщили об ударе Израиля по еще двум медицинским учреждениям — Европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю. О погибших и пострадавших не сообщалось.

Армия обороны Израиля в этот же день заявляла об атаке по штаб-квартире ХАМАС и банку, который организация использовала для финансирования «террористической деятельности» в секторе Газа.

По последним данным, с палестинской стороны в ходе длящегося уже десять дней конфликта погибли не менее 3 тыс. человек, с израильской — около 1,5 тыс. В секторе Газа ранения получили свыше 12 тыс. человек, в Израиле — более 4 тыс.