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Палестино-израильский конфликт ,  
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«Исламский джихад» отверг обвинения Израиля в атаке на больницу в Газе

«Исламский джихад» отверг обвинения армии Израиля в атаке на больницу в Газе
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Запрещенная в России террористическая организация «Исламский джихад» отвергла обвинения Израиля в причастности к атаке на больницу аль-Ахли в секторе Газа, заявление группировки приводит AP.

Организация считает, что таким образом страна пытается уйти от ответственности за «жестокую бойню».

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ не наносил удара по больнице в Газе. По его словам, ракета попала по ней в результате неудачного запуска «Исламским джихадом». С начала войны с ХАМАС около 450 ракет, выпущенных в сторону Израиля, упали в Газе, отметил он. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху также подчеркнул, что в атаке виноваты террористы, а не военные.

ХАМАС обвинил в произошедшем Израиль. Глава политбюро палестинской группировки Исмаил Хания заявил, что ответственность также лежит на США, которые поддерживают израильскую сторону.

Как сообщил телеканал Al Arabiya, более 800 человек погибли или получили ранения при атаке. До этого Минздрав сектора Газа говорил о гибели по меньшей мере 500 человек. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.

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Елена Чернышова
сектор Газа Больница
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