 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Два официальных аккаунта Израиля удалили видео удара по больнице в Газе

Newsweek: с двух официальных аккаунтов Израиля удалили видео удара по больнице
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Mohammad Abu Elsebah / dpa / Global Look Press
Фото: Mohammad Abu Elsebah / dpa / Global Look Press

Видео удара по больнице в секторе Газа было удалено из официальных аккаунтов государства Израиль и посла страны в США Майкла Херцога в X (ранее Twitter), сообщает Newsweek.

Изначально их посты в соцсети сопровождались видеороликом, но спустя чуть более полчаса после публикации они были отредактированы, следует из истории изменений.

Как отмечает Newsweek, видео пропало после того, как журналист The New York Times Арик Толер оспорил на своей странице в X точность отснятого материала из-за отметок времени в видео. Согласно Толеру, видео записали как минимум через 40 минут после взрыва в больнице.

Представители Newsweek обратились за комментарием к ЦАХАЛ. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус возложил ответственность за публикацию видео на МИД Израиля.

«ЦАХАЛ ничего подобного не размещал, и вы должны спросить их о том, что произошло, почему они разместили информацию, почему она была удалена. Я уверен, что они заботятся о точности и достоверности информации», — сказал он.

Атака на больницу Аль-Ахли в секторе Газа произошла 17 октября. В результате погиб 471 человек, сообщало Министерство здравоохранения анклава.

ХАМАС, контролирующий территорию Газы, обвинил в произошедшем Израиль, власти которого заявили, что не наносили удары по больнице. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари утверждал, что удар по госпиталю произошел в результате неудачного запуска ракеты движением «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация). Группировка отвергла обвинения ЦАХАЛ, назвав это попыткой уйти от ответственности за «жестокую бойню».

18 октября ЦАХАЛ опубликовала видеокадры, снятые с беспилотника, которые, по утверждению израильских военных, свидетельствуют об их непричастности к атаке на больницу в Газе. Как пояснили в ЦАХАЛ, на месте не было воронок, которые остаются из-за разрыва израильских боеприпасов.

Читайте на РБК Pro
Топ-10 недооцененных угроз рынка и нереализованных возможностей
Когда подать на банкротство должника: 4 красных флага
Почему мы видим сны и как ими можно управлять
«Этот, как его там»: как научиться лучше запоминать чужие имена

Помимо этого, ЦАХАЛ опубликовала расшифровку перехваченного телефонного разговора о взрыве в больнице Аль-Ахли в секторе Газа, который, по данным израильской стороны, велся между двумя представителями ХАМАС. Из нее следовало, что члены ХАМАС, как и Израиль, возложили ответственность за удар по госпиталю на «Исламский джихад».

Теги
Израиль Палестина ХАМАС сектор Газа
Материалы по теме
Путин выразил надежду на окончание конфликта Израиля и ХАМАС
Политика
В Германии предложили связать получение гражданства с Израилем
Политика
В Израиле предложили отправить в сектор Газа сотни тонн взрывчатки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 102,75 (+0,23) Инвестиции, 17 окт, 16:08 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,35 (+0,06) Инвестиции, 17 окт, 16:08
В школах отменят всероссийские контрольные по английскому языку Общество, 16:30
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% РБК и Ингосстрах, 16:28
Число погибших в секторе Газа после ударов Израиля превысило 3,4 тыс. Политика, 16:25
Криптофирмы ЕС начнут делиться операциями клиентов с налоговой Крипто, 16:22
В Кузбассе пьяный мужчина в полицейской форме обнимал прохожих. Видео Общество, 16:13
Токсичные и непродуктивные: как правильно проводить видеоконференции РБК и SberJazz, 16:10
КНДР отказалась отправлять паралимпийцев на Азиатские игры без флага Спорт, 16:08
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Минфин: для притока инвестиций в ЦФА нужно объединиться с «криптомиром» Крипто, 16:00
В Грузии провалилась попытка импичмента президента Политика, 15:54
В Думе обратились в ФСБ в рамках проверки в отношении Урганта и Фридмана Политика, 15:51
Какие болезни обостряются от стресса Pro, 15:48
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 15:48
Арбитражный суд Москвы признал российскую дочку Google банкротом Бизнес, 15:46
Два официальных аккаунта Израиля удалили видео удара по больнице в Газе Политика, 15:46