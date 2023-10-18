Два официальных аккаунта Израиля удалили видео удара по больнице в Газе

Фото: Mohammad Abu Elsebah / dpa / Global Look Press

Видео удара по больнице в секторе Газа было удалено из официальных аккаунтов государства Израиль и посла страны в США Майкла Херцога в X (ранее Twitter), сообщает Newsweek.

Изначально их посты в соцсети сопровождались видеороликом, но спустя чуть более полчаса после публикации они были отредактированы, следует из истории изменений.

Как отмечает Newsweek, видео пропало после того, как журналист The New York Times Арик Толер оспорил на своей странице в X точность отснятого материала из-за отметок времени в видео. Согласно Толеру, видео записали как минимум через 40 минут после взрыва в больнице.

Представители Newsweek обратились за комментарием к ЦАХАЛ. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус возложил ответственность за публикацию видео на МИД Израиля.

«ЦАХАЛ ничего подобного не размещал, и вы должны спросить их о том, что произошло, почему они разместили информацию, почему она была удалена. Я уверен, что они заботятся о точности и достоверности информации», — сказал он.

Атака на больницу Аль-Ахли в секторе Газа произошла 17 октября. В результате погиб 471 человек, сообщало Министерство здравоохранения анклава.



ХАМАС, контролирующий территорию Газы, обвинил в произошедшем Израиль, власти которого заявили, что не наносили удары по больнице. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари утверждал, что удар по госпиталю произошел в результате неудачного запуска ракеты движением «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация). Группировка отвергла обвинения ЦАХАЛ, назвав это попыткой уйти от ответственности за «жестокую бойню».



18 октября ЦАХАЛ опубликовала видеокадры, снятые с беспилотника, которые, по утверждению израильских военных, свидетельствуют об их непричастности к атаке на больницу в Газе. Как пояснили в ЦАХАЛ, на месте не было воронок, которые остаются из-за разрыва израильских боеприпасов.

Помимо этого, ЦАХАЛ опубликовала расшифровку перехваченного телефонного разговора о взрыве в больнице Аль-Ахли в секторе Газа, который, по данным израильской стороны, велся между двумя представителями ХАМАС. Из нее следовало, что члены ХАМАС, как и Израиль, возложили ответственность за удар по госпиталю на «Исламский джихад».