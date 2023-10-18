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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЦАХАЛ показала кадры последствий удара по больнице в секторе Газа

ЦАХАЛ заявила о доказательствах непричастности Израиля к удару по больнице
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
В ЦАХАЛ заявили, что после разрыва израильских боеприпасов остаются воронки, а на кадрах с места происшествия в больнице в секторе Газа их нет. Военные заявили, что в ударе виновна палестинская группировка, та отвергала обвинение

ЦАХАЛ показала кадры последствий удара по больнице в секторе Газа
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Дополнительные проверка и изучение оперативных и разведданных показали, что израильские военные не наносили удар по баптистской больнице Аль-Ахли в Секторе Газа, сообщает армия обороны Израиля ЦАХАЛ в Telegram.

Военные опубликовали кадры с беспилотника, которые, по их словам, свидетельствуют о непричастности Израиля к произошедшему. На снимках показана парковка на территории госпиталя до и после происшествия. Там видно, что в результате взрыва в этом районе возник крупный пожар, а крыши близлежащих домов изрешеченные шрапнелью. При этом военные отмечают, что воронок, которые обычно остаются из-за разрыва израильских боеприпасов, на месте нет.

В ЦАХАЛ заявили, что взрыв произошел в результате неудачного запуска ракеты террористической организации «Исламский джихад» (запрещена в России). 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС напало на Израиль, она решила присоединиться к действиям группировки.

Как пишет Times of Israel, есть и другие кадры, подтверждающие заявление Израиля о том, что причиной взрыва стала неисправная ракета, запущенная из сектора Газа.

«Исламский джихад» отверг обвинения, а ХАМАС заявил, что авиаудар по больнице нанес Израиль. Глава политбюро палестинской группировки Исмаил Хания считает, что ответственность также лежит на США, которые поддерживают израильскую сторону. Ливанское шиитское движение «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» против Израиля и призвало мусульман выйти на протесты. Акции прошли в ряде стран Ближнего Востока и ряде европейских городов, некоторые манифестации, например, в Стамбуле, переросли в беспорядки.

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По данным телеканала Al Arabiya, в результате более 800 человек погибли или получили ранения. До этого минздрав сектора Газа сообщал о гибели по меньшей мере 500 человек.

МИД России назвал удар по больнице преступлением и актом расчеловечивания; произошедшее осудили генсек ООН Антониу Гутерриш, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие лидеры. Президент США Джо Байден выразил соболезнования, он отменил поездку в Иорданию, власти которой решили не проводить четырехсторонний саммит с участием американского лидера.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ЦАХАЛ Израиль сектор Газа Больница
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