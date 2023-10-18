ХАМАС обвинил Израиль в угрозах перед ударом по госпиталю в секторе Газа

В ХАМАС пообещали предоставить международному сообществу доказательства, доказывающие вину Израиля во взрыве. По словам замглавы Минздрава в секторе Газа ЦАХАЛ уже наносила удары по больнице, называя их предупреждением

Фото: Ahmed Zakot / Reuters

Израиль нанес удар по больнице аль-Ахли в секторе Газа управляемыми ракетами, приводит Newsweek заявление представителя ХАМАС Фаузи Бархума.

По его словам, это произошло через несколько часов после того, как служба общей безопасности Израиля несколько раз связалась с сотрудниками учреждения, угрожая взорвать больницу.

Представитель ХАМАС заявил, что группировка предоставит международному сообществу доказательства, доказывающие вину Израиля во взрыве, но не уточнил, когда это произойдет.

Ранее замминистра здравоохранения в секторе Газа Юсеф Абу Аль-Риш заявил, что ЦАХАЛ 14 октября уже наносила удары по больнице аль-Ахли в секторе Газа, после чего связалась с ее руководителем и сказала, что снаряды были предупреждением.

Предупредительное сбрасывание невзрывных устройств или маломощных бомб на жилые дома армией Израиля получило название «Стук по крыше». Предполагается, что жители отреагируют на него и покинут дом до того, как на него будет сброшен боевой снаряд. После атаки ХАМАС на Израиль высокопоставленные чиновники из правительства страны сообщали The Times of Israel, что армия отходит от такой практики. По данным газеты, ЦАХАЛ решила использовать «стук по крыше» только в «определенных случаях».

По его словам, на следующий день после бомбардировки ЦАХАЛ связалась с руководителем больницы доктором Махером Айядом и раскритиковала его за то, что он «не эвакуировал учреждение».

«Они сказали руководителю больницы: вас вчера предупредили о двух снарядах, так почему же вы не эвакуировали больницу?» — рассказал замминистра.

Атака на больницу аль-Ахли в секторе Газа произошла 17 октября. В результате погиб 471 человек, сообщало Министерство здравоохранения анклава.



ХАМАС, контролирующий территорию Газы, обвинил в произошедшем Израиль, власти которого заявили, что не наносили удары по больнице. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари утверждал, что удар по госпиталю произошел в результате неудачного запуска ракеты движением «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация). Группировка отвергла обвинения ЦАХАЛ, назвав это попыткой уйти от ответственности за «жестокую бойню».



18 октября ЦАХАЛ опубликовала видеокадры, снятые с беспилотника, которые, по утверждению израильских военных, свидетельствуют об их непричастности к атаке на больницу в Газе. Как пояснили в ЦАХАЛ, на месте не было воронок, которые остаются из-за разрыва израильских боеприпасов.

Помимо этого, ЦАХАЛ опубликовала расшифровку перехваченного телефонного разговора о взрыве в больнице аль-Ахли в секторе Газа, который, по данным израильской стороны, велся между двумя представителями ХАМАС. Из нее следовало, что члены ХАМАС, как и Израиль, возложили ответственность за удар по госпиталю на «Исламский джихад».

Атаку на больницу осудили мировые лидеры и представители международных организаций. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине назвал взрыв в больнице в секторе Газа катастрофой и сигналом, что сторонам пора начать переговоры.