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Политика ,  
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Шойгу заявил об очаге напряженности из-за возможных баз НАТО в 2 странах

Сергей Шойгу не исключил размещения баз НАТО на территории Швеции и Финляндии
Россия укрепляет западные рубежи, заявил Шойгу. Ранее он допускал, что НАТО разместит в Финляндии оружие, способное поражать критически важные российские объекты на северо-западе
Фото: Jonas Gratzer / Getty Images
Фото: Jonas Gratzer / Getty Images

Присоединение Финляндии к НАТО и проведение совместных учений на территории Швеции «создали дополнительный очаг напряженности», заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу на коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

«В ближайшей перспективе не исключается размещение на территории этих стран коалиционных военных баз и ударных видов вооружений», — полагает он.

Министр назвал стратегическое партнерство Москвы и Минска важным в условиях, «когда обстановка по периметру границ Союзного государства резко обострилась в связи с откровенно враждебной деятельностью НАТО».

По словам Шойгу, Россия укрепляет западные рубежи, в том числе в ответ на поставки оружия Украине от стран НАТО: бронетехники, средств ПВО, высокоточных ракет. Шойгу напомнил, что вопрос передачи Киеву американских истребителей F-16 перешел «в практическую плоскость» — готовность отправить их выразили Дания, Норвегия, Нидерланды. Помимо этого, западные страны помогают ВСУ с разведкой и обучением, сказал министр. Россия осуждает военную помощь Украине со стороны других государств.

Шойгу ранее уже выражал опасение, что на финской территории появятся дополнительные воинские контингенты и ударные вооружения НАТО, «способные на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России». Присоединение к Североатлантическому альянсу Финляндии и в перспективе Швеции министр назвал серьезным дестабилизирующим фактором. Президент Владимир Путин в прошлом году говорил, что непосредственной угрозы от вступления этих двух стран в блок нет, но расширение военной инфраструктуры на этих территориях «вызовет ответную реакцию».

Швеция и Финляндия подали заявки в НАТО одновременно, в мае 2022 года. Хельсинки присоединился к альянсу в апреле этого года, а заявку Стокгольма пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

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В прошлом мае объявившая об отставке премьер-министр Финляндии Санна Марин отвергала вероятность размещения баз НАТО и ядерного оружия в стране, но некоторые финские и шведские политики призывают к их появлению.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сергей Шойгу Швеция Финляндия НАТО военные базы
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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