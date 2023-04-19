Мэр Каухавы в Финляндии заявил о готовности разместить в городе базу НАТО

Мэр города в Финляндии предложил разместить у себя базу НАТО

Военный аэродром Каухава (Фото: Matti Matikainen / Newspix24 / Global Look Press)

Город Каухава, который находится в 400 км от России, готов принять базу НАТО. Об этом сообщил мэр города Веса Рантала, его слова передает Yle.

«Здесь у нас самая длинная взлетно-посадочная полоса в регионе и очень сильное желание защищать страну», — заявил Рантала. Мэр Каухавы отметил, что в городе находится единственный военный аэродром в Финляндии, который также расположен близко к Балтийскому морю.

По словам Ранталы, следующие шаги в этом вопросе будут предприняты после завершения правительственных переговоров в парламенте.

Ранее Киммо Ярва, мэр другого финского города — Лаппеенранты в провинции Южная Карелия у границы России, заявил о готовности предложить свой аэропорт для размещения базы НАТО. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это лишь поставит под удар местных жителей.

В начале апреля Финляндия вступила в НАТО и стала 31-м членом альянса. Страна подала заявку на вступление весной 2022 года.

В прошлом мае объявившая об отставке премьер-министр Финляндии Санна Марин отвергала вероятность размещения баз НАТО и ядерного оружия в стране. «Этот вопрос не стоит на повестке», — говорила она, добавив, что никто не способен навязать размещение баз НАТО Хельсинки. При этом, как сообщала в октябре газета Iltalehti, в проекте по вступлению Финляндии в НАТО нет ограничений на размещение в стране ядерного оружия или военных баз.

Президент России Владимир Путин назвал ошибкой отказ Финляндии от нейтралитета и вступление в НАТО. По его мнению, это решение «может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства».





