В НАТО заявили, что не планируют изменения в размещении ядерного оружия в Европе

В НАТО пока исключили изменения в размещении ядерного оружия в Европе

Альянс пока не видит оснований менять местоположение развернутого США ядерного оружия на европейских базах, заявила глава директората ядерной политики блока Джессика Кокс

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия (Фото: Olivier Matthys / EPA / ТАСС)

НАТО пока не планирует вносить какие-либо изменения, касающиеся размещения ядерного оружия на европейских базах, заявила глава директората ядерной политики альянса Джессика Кокс в интервью финской газете Ilta-Sanomat.

«Я думаю, что ядерное оружие, которое Соединенные Штаты разместили в Европе, находится в хорошем месте там, где оно находится сейчас. Нет никаких оснований менять его местоположение», — отметила Кокс.

Она пояснила, что если натовская страна желает принять участие в ядерной миссии, это должно обсуждаться блоком в рамках Группы ядерного планирования (NPG), в частности, укрепит ли участие этой страны ядерную безопасность НАТО или же оно сопряжено с рисками.

«В ближайшее время изменений не предвидится», — отметила Кокс.

Среди стран НАТО ядерным оружием обладают США, Великобритания и Франции.

Группа ядерного планирования отвечает за формулирование ядерной политики НАТО, в частности, рассматривает вопросы, связанные с ядерными силами, а также с контролем над вооружениями и распространением ядерного оружия.

В июне Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад, в котором говорилось, что по состоянию на январь этого года США увеличили количество развернутых ядерных боеголовок. У Великобритании и Франции количество боеголовок осталось неизменным. Соединенные Штаты и Россия в совокупности обладают почти 90% имеющегося в мире ядерного оружия, отмечалось в докладе.

В том же месяце Международная кампания за запрещение ядерного оружия (ICAN) сообщила, что США тайно разместили около 150 ядерных боеголовок на базах в Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии.

В августе в Федерации американских ученых со ссылкой на проект бюджета ВВС США на 2024 финансовый год заявляли, что Вашингтон может вернуть ядерное оружие в Великобританию в рамках «миссии Surety» (США вывели свое ядерное оружие из Соединенного Королевства в 2008 году). На авиабазе Лейкенхит будет создано так называемое помещение для безопасного хранения. Кроме того, планируется построить жилое помещение на 144 койки, в котором можно было бы разместить военнослужащих.