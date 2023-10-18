Путин ответил на фразу Орбана о своих не обнадеживающих словах

Орбан сказал, что ответ Путина про потенциальное прекращение огня на Украине не был обнадеживающим. Президент России заявил, что сказал премьеру Венгрии о необходимости конкретных шагов со стороны Киева

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Россия готова к переговорам с Украиной для мирного урегулирования, но для этого Киеву нужно делать конкретные шаги, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам форума «Пояс и путь» в Пекине, передает корреспондент РБК.

Путину привели слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сказал, что ответ российского лидера на вопрос о прекращении боевых действий на Украине не был обнадеживающим, и попросили рассказать, что президент сказал венгерскому премьеру.

«Что касается встречи с премьер-министром Орбаном, вы сказали, что у него оптимизм исчерпан, ну я не знаю. Мне кажется, что господин Орбан человек такой прагматичный, оптимистичный, не думаю, что у него последний оптимизм исчерпан», — ответил Путин.

Президент добавил, что его позиция в этой части разговора с Орбаном хорошо известна. По его словам, на вопрос венгерского премьера о перспективе мирного урегулирования Путин ответил, что если Украина хочет какого-то реального переговорного процесса, то в первую очередь нужно отменить решение Киева о запрете на переговоры с Москвой.

«Мы слышим сейчас, что они вроде как готовы к каким-то переговорам уже. И ответственные лица, которые курируют управление внешней политики и которые совсем недавно говорили о том, что нужно нанести России стратегическое поражение на поле боя, сейчас они уже заговорили другим голосом. Говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров», — сказал президент, назвав это «правильной трансформацией».

Глава государства отметил, что о необходимости переговоров в частности говорил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «За это похвалю», — сказал Путин.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе визита в Киев в апреле 2022 года заявлял, что Украина должна победить «на поле боя». Через несколько месяцев, в сентябре 2022-го, Боррель сказал, что ЕС хотел бы мирных переговоров «как можно скорее». Позже он говорил, что Евросоюз всегда открыт для тех, кто серьезно настроен на прекращение конфликта путем диалога. Минувшим летом глава европейской дипломатии выражал мнение, что мирные переговоры будут возможны после выборов президента США в 2024 году, результатов которых, полагает Боррель, ждет президент Владимир Путин. Осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал о указ о запрете на переговоры с Россией, пока ту возглавляет Владимир Путин. Последний позднее отмечал, что если США считают Киев готовым к началу переговоров, то должны добиться отмены указа Зеленского.

Говоря об Орбане, президент упомянул, что того часто обвиняют в «пророссийских настроениях». «Это ерунда. У него не пророссийские настроения, он не пророссийский политик, он провенгерский политик», — заявил Путин.

Он также выразил мнение, что на Орбана «нападают» не из-за его отличающейся от других европейских лидеров позиции, а за то, что у него есть «мужество отстаивать интересы своего народа». По мнению главы государства, такого мужества многие политические деятели в Европе лишены. «Они ему завидуют. За это и нападают», — подчеркнул Путин.