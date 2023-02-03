Боррель заявил о готовности Европы к переговорам по Украине

Боррель заявил о готовности Европы для серьезных переговоров по урегулированию на Украине

Россия не показала готовность к переговорам, считает глава европейской дипломатии, и в этой ситуации единственный выход – предоставить Украине всю необходимую помощь

Жозеп Боррель (Фото: David Zorrakino / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Европа всегда открыта для тех, кто серьезно настроен на прекращение конфликта на Украине путем переговоров, но Россия до сих пор давала понять, что намерена продолжать боевые действия, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в статье для австрийского издания Der Standard. Так он прокомментировал высказывания, что увеличение поставок оружия продлевает конфликт и угрожает эскалацией, а единственное решение – это дипломатические переговоры.

«Все, кто пытался вести переговоры с [с президентом России Владимиром] Путиным, вернулись с пустыми руками», – заявил Боррель.

По его словам, пока такая ситуация не изменится, единственный вывод, к которому должны прийти европейские страны – предоставлять Киеву необходимую военную помощь. «Поэтому задача ЕС – сделать все, что в его силах, чтобы поддержать Украину. И это именно то, что мы делаем», – указал он.

Боррель назвал Евросоюз лидером в области военной подготовки украинских военных. В рамках соответствующей миссии в Польше и Германии к апрелю будет подготовлено 15 тыс. военнослужащих, и Брюссель готов обучить еще столько же, в том числе управлению немецкими танками Leopard 2.

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