Орбан: ответ Путина на вопрос о прекращении огня на Украине не обнадеживает

Орбан назвал не обнадеживающим ответ Путина о прекращении огня на Украине

Премьер Венгрии считает важным «положить конец притоку беженцев, санкциям и военным действиям по соседству». Он спросил Путина о прекращении боев, но ответ назвал, «мягко говоря», не обнадеживающим

Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / Sputnik / Reuters)

Ответ президента России Владимира Путина на вопрос о прекращении боевых действий на Украине не был обнадеживающим, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х (ранее Twitter).

Встреча Путина и Орбана прошла во время форума «Один пояс, один путь» в Пекине 17 октября.

Орбан подчеркнул, что для венгров и Европы в целом «важно положить конец притоку беженцев, санкциям и военным действиям по соседству».

«Ответ, который я получил на этот вопрос от президента России, не был, мягко говоря, обнадеживающим», — говорится в публикации. По словам премьера, главное для Венгрии — продолжать сотрудничество с Россией в энергетике и других областях.

Говоря о встрече с Орбаном, Путин заявил, что венгерский премьер умеет отстаивать свои интересы. «Делает это настойчиво, последовательно, на мой взгляд, вполне тактично», — сообщил президент журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину. Путин подчеркнул, что их взгляды не всегда совпадают, но это не мешает искать решение каких-то проблем.

Во время встречи Путин отметил, что Венгрия — одна из стран Европы, с которыми у России сохраняется контакт, несмотря на геополитическую реальность. Орбан, в свою очередь, заявил, что Венгрия никогда не планировала вступать в противостояние с Россией.

После начала военной операции на Украине Орбан критиковал антироссийские санкции и отказывался поставлять Украине оружие. Премьер также призывал Евросоюз убедить Москву и Киев начать мирные переговоры.

Российские власти критикуют военную помощь для Украины. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине. Антироссийские санкции Путин называл безумными и бездумными.