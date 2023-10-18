Путин выразил надежду на окончание конфликта Израиля и ХАМАС

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Удар по госпиталю в секторе Газа — «ужасное событие», то, что в результате него есть сотни убитых и раненых — это «катастрофа», заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае.

Он выразил надежду на то, что это будет сигналом к тому, что конфликт на Ближнем Востоке надо заканчивать. «Во всяком случае нужно сводить это дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров», — уверен Путин.

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