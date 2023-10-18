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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Путин выразил надежду на окончание конфликта Израиля и ХАМАС

Путин назвал удар по больнице в секторе Газа трагедией и ужасной катастрофой
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters
Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Удар по госпиталю в секторе Газа — «ужасное событие», то, что в результате него есть сотни убитых и раненых — это «катастрофа», заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае.

Он выразил надежду на то, что это будет сигналом к тому, что конфликт на Ближнем Востоке надо заканчивать. «Во всяком случае нужно сводить это дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров», — уверен Путин.

Материал дополняется.

Теги
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Владимир Путин сектор Газа ХАМАС Израиль ЦАХАЛ Больница
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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