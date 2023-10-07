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Палестино-израильский конфликт ,  
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Москва призвала ХАМАС и Израиль к немедленному прекращению огня

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с Хамасом 2023
Российский МИД подчеркивает, что не видит возможности силового решения конфликта и призывает стороны сесть за стол переговоров
Ашкелон, Израиль
Ашкелон, Израиль (Фото: Ammar Awad / Reuters)

МИД выразил озабоченность «обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта», Москва призывает палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, говорится в заявлении ведомства.

Москва подтверждает принципиальную позицию о том, что конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами, через налаживание полноформатного переговорного процесса на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем, говорится в сообщении.

Нынешнюю масштабную эскалацию обстановки МИД расценивает как «очередное крайне опасное проявление замкнутого круга насилия, являющееся прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и её Совета Безопасности и фактического блокирования Западом работы ближневосточного «квартета» международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН».

«Призываем палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности и налаживанию при содействии международного сообщества переговорного процесса, нацеленного на установление всеобъемлющего, прочного и столь долгожданного мира на Ближнем Востоке», — заявили в ведомстве.

Утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС атаковало Израиль. Оно объявило о начале военной операции «Буря Аль-Аксы» и начало массированный ракетный обстрел. Кроме того, боевики проникли в приграничные районы Израиля. Израиль в ответ объявил о готовности к войне и массовом призыве резервистов. На всей территории страны введено чрезвычайное положение. 

Теги
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