Россия предложила осудить в резолюции СБ ООН Бразилии удар по больнице

Россия внесла правки в бразильский проект гуманитарной резолюции по ситуации в секторе Газа, сообщил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Поправку, которая касается осуждения ударов по Газе, мы сегодня дополнили осуждением удара по госпиталю аль-Ахли в Газе», — сказал Полянский.

Он добавил, что Россия внесла две правки в «несбалансированный» проект резолюции.

«Крупных недостатков у этого проекта два: наличие формулировки, осуждающей исключительно действия ХАМАС, но не бомбардировки Израиля в Газе, что делает его политическим и несбалансированным; отсутствие призыва к немедленному прекращению огня», — отметил Полянский.

Ранее дипломат заявил, что Объединенные Арабские Эмираты и Россия запросили срочное открытое заседание Совета Безопасности ООН после удара по больнице аль-Ахли. Бразилия, являющаяся председателем СБ ООН в этом месяце, удовлетворила их просьбу: заседание пройдет в 11:00 по Нью-Йорку (18:00 мск).

17 октября Минздрав Палестины сообщил об ударе по баптистской больнице аль-Ахли в секторе Газа, в результате погибли как минимум 500 человек. Боевики палестинского движения ХАМАС обвинили в атаке Израиль и США. Позже телеканал Al Arabiya уточнил, что погибли и пострадали более 800 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удар нанесли террористы, а не израильские военные, отметив, что «те, кто жестоко убивал наших детей, убивают и своих собственных».

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