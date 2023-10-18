ЦАХАЛ опубликовала перехваченный звонок ХАМАС о взрыве в больнице

ЦАХАЛ представил стенограмму разговора, который, по данным Израиля, велся между членами ХАМАС. Из расшифровки следует, что ракету по больнице запустили боевики в секторе Газа. Палестинская сторона обвинила в этом Израиль

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ опубликовала расшифровку перехваченного телефонного разговора о взрыве в больнице Аль-Ахли в секторе Газа, который, по данным израильской стороны, велся между двумя представителями палестинского исламистского движения ХАМАС.

Из нее следует, что члены ХАМАС, как и Израиль, возложили ответственность за удар по госпиталю на палестинскую организацию «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России).

«Мы впервые видим, как падает такая ракета, поэтому мы и говорим, что она принадлежит «Палестинскому исламскому джихаду». <...> Говорят, что шрапнель от этой ракеты местная, она не похожа на израильскую», — произносят собеседники, согласно стенограмме. По словам участников разговора, ракету запустили с территории кладбища за больницей, «но произошла осечка и ракета упала».

Представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари обвинил СМИ в том, что они распространили «непроверенные данные и ложь» ХАМАС о числе погибших — по его словам, невозможно подсчитать точное количество жертв так быстро после происшествия.

Вечером 17 октября минздрав сектора Газа (эксклав находится под контролем ХАМАС) заявил, что удар по больнице нанес Израиль, погибли 500 человек. Позднее канал Al Arabiya сообщил о более 800 жертвах и пострадавших.

ЦАХАЛ в доказательство непричастности к произошедшему опубликовала снимки больницы с дрона; военные заявили, что на кадрах нет воронок, характерных для разрывов израильских боеприпасов. В армии сообщили также, что провели дополнительную проверку и изучили оперативные и разведывательные данные, которые подтверждают, что больницу атаковал не Израиль.

Президент Палестины Махмуд Аббас назвал атаку на больницу «отвратительным военным преступлением» и отказался от встречи с президентом США Джо Байденом. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в произошедшем виновны террористы.

Удар по госпиталю осудили в ООН и ЕС, а также лидеры ряда государств. МИД России назвал атаку преступлением и актом расчеловечивания и призвал Израиль предоставить свидетельства своей непричастности.