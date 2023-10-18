МИД: Россия расценивает удар по больнице в секторе Газа как акт расчеловечивания

МИД России расценил удар по больнице в секторе Газа как преступление

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Россия расценивает удары, нанесенные по больнице в секторе Газа, как преступление и акт расчеловечивания. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

«Безусловно, квалифицируем подобное <...> преступное деяние в качестве преступления, в качестве акта расчеловечивания», — сказала она.

Израиль должен предоставить факты своей непричастности к ударам по больнице в секторе Газа, подчеркнула представитель российского МИДа.

Атака на больницу аль-Ахли произошла 17 октября. По данным Al Arabiya, при ударе по больнице погибли или получили ранения более 800 человек. Минздрав сектора Газа сообщал о гибели по меньшей мере 500 человек.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ответственность за атаку несет запрещенная в России террористическая организация «Исламский джихад». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что в произошедшем виноваты террористы, а не армия.

Позднее организация отвергла обвинения Израиля, предположив, что страна пытается уйти от ответственности за «жестокую бойню».

ХАМАС обвинил в произошедшем Израиль. Глава политбюро палестинской группировки Исмаил Хания заявил, что ответственность также лежит на США, которые поддерживают Тель-Авив.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее также заявил, что финальную ответственность за атаку на больницу аль-Ахли в секторе Газа несут США, которые «цинично зарабатывают на войнах» и «бездумно раздают колоссальные деньги на оружие». Он назвал удар военным преступлением.

Заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх в свою очередь отметила, что ей известно об ударе по больнице аль-Ахли в секторе Газа, но комментировать ситуацию отказалась, сказав, что не имеет достаточно информации. Она также призвала Израиль соблюдать законы войны при проведении операций против ХАМАСа.