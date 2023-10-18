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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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МИД России расценил удар по больнице в секторе Газа как преступление

МИД: Россия расценивает удар по больнице в секторе Газа как акт расчеловечивания
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters
Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Россия расценивает удары, нанесенные по больнице в секторе Газа, как преступление и акт расчеловечивания. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

«Безусловно, квалифицируем подобное <...> преступное деяние в качестве преступления, в качестве акта расчеловечивания», — сказала она.

Израиль должен предоставить факты своей непричастности к ударам по больнице в секторе Газа, подчеркнула представитель российского МИДа.

Атака на больницу аль-Ахли произошла 17 октября. По данным Al Arabiya, при ударе по больнице погибли или получили ранения более 800 человек. Минздрав сектора Газа сообщал о гибели по меньшей мере 500 человек.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ответственность за атаку несет запрещенная в России террористическая организация «Исламский джихад». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что в произошедшем виноваты террористы, а не армия.

Позднее организация отвергла обвинения Израиля, предположив, что страна пытается уйти от ответственности за «жестокую бойню».

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ХАМАС обвинил в произошедшем Израиль. Глава политбюро палестинской группировки Исмаил Хания заявил, что ответственность также лежит на США, которые поддерживают Тель-Авив.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее также заявил, что финальную ответственность за атаку на больницу аль-Ахли в секторе Газа несут США, которые «цинично зарабатывают на войнах» и «бездумно раздают колоссальные деньги на оружие». Он назвал удар военным преступлением.

Заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх в свою очередь отметила, что ей известно об ударе по больнице аль-Ахли в секторе Газа, но комментировать ситуацию отказалась, сказав, что не имеет достаточно информации. Она также призвала Израиль соблюдать законы войны при проведении операций против ХАМАСа.

Теги
МИД Россия Израиль сектор Газа Больница
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