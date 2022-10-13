Правительство ответило на призыв помочь жителям Херсонской области уехать

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Правительство России поможет жителям Херсонской области покинуть регион после соответствующей просьбы главы субъекта Владимира Сальдо. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы будем полностью содействовать администрации херсонской области в размещении жителей региона в других субъектах Российской Федерации. Обеспечим всех бесплатным проживанием и всем необходимым», — сказал он.

Если же приехавшие из Херсонской области решат остаться на новом месте, их обеспечат жильем, пообещал Хуснуллин.

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