Херсонские власти призвали жителей уехать на время «зачистки территории»

Херсонские власти призывают жителей «воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление» в другие регионы, сказал Стремоусов. Ранее он заверял, что речи об эвакуации не идет

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Власти Херсонской области призывают местных жителей выехать в соседние регионы России «во время зачистки территории» от военнослужащих ВСУ, заявил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов. Видеообращение опубликовано в его телеграм-канале.

По словам Стремоусова, чтобы избежать жертв среди мирного населения, местная администрация «настоятельно рекомендует воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление».

Замглавы обладминистрации обвинил украинскую сторону в обстрелах по городам региона. Как утверждал накануне врио губернатора Владимир Сальдо, они ежедневно подвергаются атакам после присоединения Херсонской области к России, в связи с чем местная администрация решила организовать возможность выезда жителей в Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края «для отдыха и учебы». Стремоусов уверяет, что об эвакуации речи не идет.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал, что правительство поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы, обеспечит их жильем и возможностью при желании остаться там на постоянной основе.

В первую очередь призыв уехать касается жителей правого берега Херсона. Стремоусов в начале октября говорил, что украинские войска на херсонском направлении смогли продвинуться вперед в «серой зоне», но ценой серьезных потерь. С его слов, российские военные «перегруппировываются» для того, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар, при этом «никто никуда не отступает».

Российские военные в ходе боевых действий на Украине весной установили контроль над Херсонской областью. В сентябре ее включили в состав России по итогам референдума, проведенного на контролируемой войсками части региона. В начале октября президент Владимир Путин подписал соответствующий документ, а также законы о присоединении к России Запорожской области, ДНР и ЛНР. Украина называет эти территории оккупированными и обещает вернуть себе. Генассамблея ООН считает незаконными и осуждает референдумы о присоединении к России.