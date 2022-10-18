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Совбез Белоруссии заявил, что не планирует объявлять мобилизацию

Совбез Белоруссии: мобилизация и вступление страны в конфликт на Украине не планируются

Мобилизации и вступления республики в конфликт на Украине не планируется, а белорусские силовые структуры в текущих условиях в состоянии обеспечить безопасность граждан, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, передает «Беларусь сегодня».

«Те структуры, которые есть для защиты государства, выполняют свои задачи. Никакой мобилизации не планируется, никакого вступления нашей страны в военные действия также не планируется. Нам это не нужно. Но свою страну мы защитим, если грянет гром, если какие-то чумные головы переступят наши границы, мы мобилизуемся и встанем на защиту своей страны. В сегодняшних условиях силовой блок страны в состоянии обеспечить безопасность наших граждан, вас в том числе», — заявил Вольфович.

Госсекретарь также отметил, что из-за учений НАТО у белорусской границы и попыток вовлечь страну в украинский конфликт обстановка остается сложной и напряженной. Вольфович также заявил, что в Белоруссии «никакой паники быть не должно». «Каждый должен заниматься своим делом: вы — поднимать экономику, военные — защищать и обеспечивать военную безопасность нашей страны, и все будет у нас хорошо», — заключил он.

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Белоруссия Военная операция на Украине мобилизация Совбез
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