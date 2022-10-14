Лукашенко заявил о режиме повышенной опасности в Белоруссии

Министр иностранных дел страны говорил о режиме КТО

Александр Лукашенко (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

В Белоруссии введен режим повышенной террористической опасности, уточнил журналистам президент страны Александр Лукашенко в кулуарах саммита СНГ, передает ТАСС. Ранее глава МИД Владимир Макей говорил о режиме контртеррористической операции (КТО) из-за «провокаций со стороны сопредельных государств».

По словам Лукашенко, из-за обострения власти «начали процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая дополняется уже частями Российской Федерации».

Макей заявил о введении КТО в интервью «Известиям», которые вышли в ночь на 14 октября. Позднее он сказал, что его фразу «выхватили» и «за ночь раскрутили конспирологические теории». «Не надо поднимать никакой паники, есть поручение президента, которое было озвучено в том числе публично, провести мероприятия контртеррористического характера. Именно об этом и идет речь», — пояснил министр.

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