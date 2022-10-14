В Белоруссии ввели режим КТО

Силовики готовы дать отпор «любым провокациям со стороны сопредельных государств», заверил глава МИДа Макей. По его словам, «была информация» о готовящейся «провокации, связанной чуть ли не с захватом» отдельных частей страны

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции, заявил глава белорусского МИДа Владимир Макей в интервью газете «Известия».

По его словам, несмотря на заявления Украины о том, что они «белые и пушистые» и ничего не планируют на границе с Белоруссией, «мир стал таким непредсказуемым», что в Минске не могут «никому верить». Страна должна позаботиться о собственной безопасности и «сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта», отметил министр.

«Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции, — сказал Макей. — Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси».

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что белорусские силовики готовы дать отпор «любым провокациям, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств».

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусскую сторону «по неофициальным каналам» предупредили о нанесении ударов по стране с территории Украины. «Как было заявлено: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост — 2». До меня была немедленно доведена эта информация», — утверждает он.

Лукашенко на это ответил: «Доведите президенту Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории». Он также утверждал, что Польша может перебросить свои войска к белорусским границам в течение нескольких часов.

По словам главы государства, он договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства».

Глава КГБ генерал-лейтенант Иван Тертель утверждал, что иностранные спецслужбы подготовили на Украине до 300 боевиков для захвата одного из белорусских райцентров.

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил страны G7 о поддержке для создания международной миротворческой миссии на границе с Белоруссией, чтобы «исключить провокации». Он заверил что Киев стремится только к своему территориальному суверенитету и не планирует военных действий против Белоруссии. В белорусском МИДе в свою очередь сочли размещение западной миссии на границе Украины с Белоруссией вовлечением третьих стран в военный конфликт.

В Кремле, говоря об изменении статуса военной операции на Украине на контртеррористическую, заявляли, что такое решение может принять только президент России. «На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось. Речь идет о специальной военной операции, которая продолжается», — заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.