Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 62,59 (0) Инвестиции, 13 окт, 16:12
Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 63,49 (-0,26) Инвестиции, 13 окт, 16:12
Южная Корея внесла более 30 граждан и организаций КНДР в черный список Политика, 03:26
Найденные в шахте джинсы Levi's XIX века продали за рекордные $87 400 Общество, 02:39
В Белоруссии ввели режим КТО Политика, 02:07
США выступили против сокращения Эр-Риядом добычи нефти из-за санкций Политика, 01:41
Рогов сообщил о попавших в ловушку иностранных наемниках Политика, 01:36
Новак ответил на предложение главы ЕК отправить счета европейцев в Россию Политика, 01:24
МЮ на последних секундах вырвал победу над аутсайдером Лиги Европы Спорт, 01:03
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Сербия на две недели отложила отопительный сезон Экономика, 01:02
В Армении показали видео с грузом из взорванного на Крымском мосту авто Политика, 00:25
На возможных новых нитках «Турецкого потока» установят российские турбины Экономика, 00:15
Дерби «Спартак» — ЦСКА и «Локомотив» без тренера. Интриги тура РПЛ Спорт, 00:15
Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции. Нужен ли он Европе Бизнес, 00:00
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 13 окт, 23:55
Медведев назвал паранойей слова Борреля о «российском ядерном ударе» Политика, 13 окт, 23:45
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белоруссии ввели режим КТО

Глава МИД Макей: в Белоруссии ввели режим КТО
Силовики готовы дать отпор «любым провокациям со стороны сопредельных государств», заверил глава МИДа Макей. По его словам, «была информация» о готовящейся «провокации, связанной чуть ли не с захватом» отдельных частей страны
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции, заявил глава белорусского МИДа Владимир Макей в интервью газете «Известия».

По его словам, несмотря на заявления Украины о том, что они «белые и пушистые» и ничего не планируют на границе с Белоруссией, «мир стал таким непредсказуемым», что в Минске не могут «никому верить». Страна должна позаботиться о собственной безопасности и «сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта», отметил министр.

«Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции, — сказал Макей. — Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси».

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что белорусские силовики готовы дать отпор «любым провокациям, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств».

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусскую сторону «по неофициальным каналам» предупредили о нанесении ударов по стране с территории Украины. «Как было заявлено: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост — 2». До меня была немедленно доведена эта информация», — утверждает он.
Лукашенко на это ответил: «Доведите президенту Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории». Он также утверждал, что Польша может перебросить свои войска к белорусским границам в течение нескольких часов.

По словам главы государства, он договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства».

Читайте на РБК Pro
Почему уволенным специалистам стоит приглядеться к агросектору
Как продвигаться на Ozon — площадке с мощнейшими рекламными возможностями
Забудьте про лидеров: какие качества на самом деле нужны управленцу
«Психология влияния» Роберта Чалдини: как эта книга учит убеждать

Глава КГБ генерал-лейтенант Иван Тертель утверждал, что иностранные спецслужбы подготовили на Украине до 300 боевиков для захвата одного из белорусских райцентров.

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил страны G7 о поддержке для создания международной миротворческой миссии на границе с Белоруссией, чтобы «исключить провокации». Он заверил что Киев стремится только к своему территориальному суверенитету и не планирует военных действий против Белоруссии. В белорусском МИДе в свою очередь сочли размещение западной миссии на границе Украины с Белоруссией вовлечением третьих стран в военный конфликт.

В Кремле, говоря об изменении статуса военной операции на Украине на контртеррористическую, заявляли, что такое решение может принять только президент России. «На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось. Речь идет о специальной военной операции, которая продолжается», — заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Владимир Макей режим КТО Белоруссия
Материалы по теме
Макрон предостерег Лукашенко от участия в конфликте на Украине
Политика
Лукашенко подчинил себе органы госбезопасности
Политика
Лукашенко заявил о решимости военных защищать Белоруссию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter