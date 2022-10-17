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МВД Украины попросило жителей не пытаться самостоятельно сбить дроны

Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Жителям Украины не стоит самостоятельно пытаться сбить дроны из огнестрельного оружия, поскольку риски от стрельбы неопытного человека превышают шансы на попадание по беспилотнику. Об этом заявил глава украинского МВД Денис Монастырский в эфире телемарафона.

«Потому что это может привести к травмированию и беде большой», — подчеркнул министр.

Монастырский пояснил, что обладающие личным оружием граждане стреляют по БПЛА между многоэтажными домами из карабинов или пистолетов. Вместо этого им следует сообщать о дронах полицейским. Сотрудники полиции уже открывали огонь по беспилотникам в центре Киева, одно устройство удалось сбить, добавил он.

Накануне советник министра Антон Геращенко призвал применять огнестрельное оружие, чтобы сбивать дроны. Он пояснил, что это касается в том числе владельцев нарезного оружия. «Это можно и нужно делать», — подчеркнул он.

Теги
Украина дроны БПЛА МВД Украины
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