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Военная операция на Украине ,  
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Новый глава Минобороны Украины анонсировал аудит в ведомстве

Новый глава Минобороны Украины анонсировал аудит подведомственных направлений
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Военная операция на Украине

Команда нового главы Минобороны Украины Рустема Умерова проведет аудит всех подведомственных министерству направлений. Об этом сообщил сам Умеров, выступая перед Верховной радой, передает «Лига.net».

Накануне Верховная рада утвердила Умерова на пост министра обороны страны. Его кандидатуру выдвинул президент Украины Владимир Зеленский. На посту главы ведомства Умеров сменил Алексея Резникова, который подал в отставку 4 сентября.

«Одним из первых шагов наша команда сделает аудит всех направлений, которые сегодня находятся в ведении министерства обороны. Команда министерства разработает концепцию трансформации оборонной системы Украины — с новой стратегией национальной безопасности и обороны Украины», — заявил Умеров.

Стратегия, по словам министра, будет разрабатываться в соответствии с нормами НАТО. Обеспечение «максимально возможными контрактами украинских производителей» и борьба с коррупцией будут главными приоритетами ведомства, подчеркнул он.

Ушедший в отставку Резников возглавлял Минобороны Украины с ноября 2021 года. Он занял должность за несколько месяцев до начала российской спецоперации.

Возможную отставку Резникова на Украине начали обсуждать в начале 2023 года. Дискуссии велись на фоне скандала вокруг закупки продуктов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) по завышенным ценам. В январе издание «Зеркало недели» со ссылкой на копии соглашений об организации питания воинских частей в шести областях Украины сообщило, что украинское Минобороны согласовало закупку продовольствия в армию по ценам в два-три раза выше розничной цены в Киеве. Например, картофель закупали по 22 грн за килограмм (в магазине — 8–9 грн), а куриное бедро — по 120 грн за килограмм (80 грн).

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В военном ведомстве тогда заявили, что СМИ распространяют «заведомо ложные сведения». Резников ошибки в обнародованном контракте признал, но также назвал расследование информационной атакой под надуманным предлогом.

Президент Украины Владимир Зеленский, предлагая сменить главу Минобороны, заявил, что ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». Газета The New York Times писала со ссылкой на источники, что на это решение повлияло несколько факторов, в том числе скандал с контрактами.

Теги
Рустем Умеров Украина Минобороны Украины аудит
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