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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин опроверг сообщения о взятии Андреевки украинскими военными

Пушилин назвал заявления Киева о взятии села Андреевка вбросом
Сюжет
Военная операция на Украине
Денис Пушилин
Денис Пушилин (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Сообщения о взятии села Андреевка под Артемовском (Бахмутом) украинскими военными — «вброс», заявил «РИА Новости» врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Заявления украинских пропагандистов о захвате ВФУ Андреевки являются очередными вбросами. На данный момент ситуация следующая: в районе Клещеевки и Андреевки продолжаются ожесточенные бои», — сказал он.

Пушилин также сообщил, что за последние сутки российские войска «немного улучшили» позиции в этой местности.

14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила о взятии украинскими военными села Андреевка, которое находится недалеко от села Клещеевка. Позже она опровергла свое заявление и сообщила, что произошел «коммуникационный сбой».

«Я не выкладываю такую информацию без координации и согласования с военными. Произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий», — написала она, отметив, что в Андреевке «продолжаются тяжелые бои».

Пушилин опроверг сообщения о взятии Андреевки украинскими военными
Пушилин опроверг сообщения о взятии Андреевки украинскими военными

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Теги
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