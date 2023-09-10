Умеров заявил о планах учредить на Украине должность военного омбудсмена

Власти Украины планируют учредить в стране должность военного омбудсмена, сообщил на встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве новый глава украинского Минобороны Рустем Умеров. Его цитирует «Украинская правда».

«Мы сосредоточимся <...> на наших людях. И именно поэтому мы, вероятно, введем новую должность под названием «военный омбудсмен», который будет заниматься военными потребностями народа и наших воинов», — сказал министр.

Военнослужащий имеет право на получение необходимой экипировки и всего, что требуется для участия в боевых действиях, подчеркнул он. В чем именно будут заключаться обязанности военного омбудсмена, Умеров не уточнил.

Верховная рада Украины утвердила Умерова на должность главы Минобороны страны 6 сентября. Он сменил на этом посту Алексея Резникова, который подал в отставку 4 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский, предлагая кандидатуру Умерова, заявил, что ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». После вступления в должность новый глава украинского Минобороны анонсировал аудит всех подведомственных направлений. Кроме того, он объявил о планах создать электронный военный билет, запустить единый реестр призывников и провести цифровизацию работы военно-врачебных комиссий, пишет «Интерфакс-Украина».