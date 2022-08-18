Эрдоган обсудит итоги переговоров во Львове с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным итоги своих переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем во Львове.
«Мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным», — заявил Эрдоган на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи.
По его словам, Турция также готова стать посредником «в целях оживления переговоров по параметрам, сформированным в Стамбуле».
18 августа турецкий лидер вместе с Гутерришем провели во Львове закрытые переговоры с Зеленским, которые продлились около 40 мин. По их итогам Турция и Украина подписали соглашение о восстановлении разрушенной в результате конфликта украинской инфраструктуры, а также были согласованы параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
Ранее CNN Türk со ссылкой на источники сообщил, что во время переговоров 5 августа в Сочи президент России Владимир Путин дал понять Эрдогану о готовности к встрече с Зеленским. Таким образом, по данным телеканала, Москва смягчила позицию, согласно которой перед встречей лидеров была необходима подготовка делегациями двух стран «дорожной карты».
Зеленский неоднократно предлагал Путину встретиться, а Эрдоган выражал готовность организовать эти переговоры. Однако в Кремле заявляли, что пока необходимых предпосылок для проведения встречи на высшем уровне между Россией и Украиной нет, поскольку делегации не выполнили «домашнюю работу».
На переговорах во Львове Зеленский в очередной раз подчеркнул, что конфликт на Украине должен решаться за столом переговоров. В то же время он указал, что Киев будет вести переговоры только в том случае, если российские войска покинут все занятые территории.