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Эрдоган обсудит итоги переговоров во Львове с Путиным

Эрдоган, Зеленский и Гутерриш провели закрытые переговоры во Львове, по итогам которых турецкий лидер в очередной раз заявил о готовности стать посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Global Look Press)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным итоги своих переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем во Львове.

«Мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным», — заявил Эрдоган на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи.

По его словам, Турция также готова стать посредником «в целях оживления переговоров по параметрам, сформированным в Стамбуле».

Эрдоган начал встречу с Зеленским во Львове
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18 августа турецкий лидер вместе с Гутерришем провели во Львове закрытые переговоры с Зеленским, которые продлились около 40 мин. По их итогам Турция и Украина подписали соглашение о восстановлении разрушенной в результате конфликта украинской инфраструктуры, а также были согласованы параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

Ранее CNN Türk со ссылкой на источники сообщил, что во время переговоров 5 августа в Сочи президент России Владимир Путин дал понять Эрдогану о готовности к встрече с Зеленским. Таким образом, по данным телеканала, Москва смягчила позицию, согласно которой перед встречей лидеров была необходима подготовка делегациями двух стран «дорожной карты».

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Зеленский неоднократно предлагал Путину встретиться, а Эрдоган выражал готовность организовать эти переговоры. Однако в Кремле заявляли, что пока необходимых предпосылок для проведения встречи на высшем уровне между Россией и Украиной нет, поскольку делегации не выполнили «домашнюю работу».

На переговорах во Львове Зеленский в очередной раз подчеркнул, что конфликт на Украине должен решаться за столом переговоров. В то же время он указал, что Киев будет вести переговоры только в том случае, если российские войска покинут все занятые территории.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
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