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Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи продлились чуть больше четырех часов

Кремль: переговоры Путина и Эрдогана в Сочи продлились чуть больше четырех часов
Переговоры начались около 15:20 мск. По их итогам главы государств приняли совместное заявление и договорились о частичной оплате Турцией российского газа в рублях.
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (слева направо)
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эдогана закончились, встреча продлилась около четырех часов, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По итогам переговоров Путин и Эрдоган приняли совместное заявление, уточняет агентство со ссылкой на корреспондента. Об этом сообщил журналистам один из организаторов встречи.

В заявлении президенты подчеркнули необходимость обеспечить беспрепятственный экспорт российского зерна и полностью выполнить стамбульские соглашения. Также главы государств отметили важность поддержания политического единства Сирии и договорились провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня между двумя странами в Турции.

Кадры прибытия Эрдогана на переговоры с Путиным
Политика

Кроме того, президенты на встрече затронули темы, связанные с финансами и банковской сферой, и достигли соглашений в этой области, цитирует «РИА Новости» вице-премьера Александра Новака. По его словам, главы государств согласовали частичную оплату Турцией российского газа в рублях.

Переговоры Путина и Эрдогана начались в Сочи около 15:20 мск. Перед началом встречи Песков говорил, что президенты планируют обсудить региональные проблемы и двусторонние отношения, экономику, обстановку в Сирии и на Украине, а также вывоз зерна из украинских портов. Путин публично поблагодарил коллегу за помощь в урегулировании вопроса с экспортом украинского зерна и содействие при подписании «пакетного соглашения». Документ касается поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

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Татьяна Зыкина
Владимир Путин Дмитрий Песков переговоры Сочи Реджеп Тайип Эрдоган

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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