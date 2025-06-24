Израиль вслед за Ираном согласился на инициативу Трампа прекратить огонь

Израиль достиг и превзошел цели своей операции против Ирана, поэтому принимает инициативу Трампа о прекращении огня, заявило правительство. Вместе с тем израильская сторона пообещала решительно отвечать на нарушения перемирия

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Израиль достиг своих целей в операции «Восстающий лев» против Ирана и по согласованию с президентом США Дональдом Трампом принимает прекращение огня, передал советник премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман сообщение израильского правительства.

«В связи с достижением стратегических целей операции, и в полном согласовании с президентом Трампом, Израиль принял его инициативу о двустороннем прекращении огня. Израиль будет отвечать с максимальной решимостью на любое нарушение условий перемирия», — написал он в телеграм-канале. Ранее прекращение огня подтвердила иранская сторона, сообщение об этом опубликовал телеканал Press TV.

Израильские власти поблагодарили Трампа и США за поддержку и «участие в устранении иранской ядерной угрозы».

Израильское правительство назвало свою операцию против Ирана «выдающимся историческим достижением, и заявило, что она вывела страну «в ряд мировых держав».

В сообщении правительства говорится, что ЦАХАЛ даже в последние сутки продолжала наносить удары по центрам власти в Тегеране и уничтожила «еще высокопоставленного специалиста ядерной программы». МИД Ирана также поблагодарил своих военных за продолжение операции против Израиля «до самой последней минуты». По данным израильской стороны, Иран с начала суток атаковал его ракетами шесть раз.

Трамп в ночь на 24 июня заявил, что стороны достигли договоренности о поэтапном перемирии, после того как Иран и Израиль завершат начатые ранее военные операции. По истечение 24 часов, по словам президента США, наступит «официальное прекращение 12-дневной войны». Он также выразил уверенность, что перемирие между сторонами будет длиться «вечно».

Иран вечером 23 июня нанес удар по американской военной базе Аль-Удейд в Катаре, назвав это ответом на «вопиющую военную агрессию США», атаку на три иранских ядерных объекта — в Исфахане, Фордо и Натанзе. Американский президент заявил, что Иран предупреждал об атаке, и назвал его действия «очень слабыми».