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Война Израиля и Ирана ,  
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Израиль вслед за Ираном согласился на инициативу Трампа прекратить огонь

Советник Нетаньяху: Израиль принял инициативу Трампа о прекращении огня
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Израиль достиг и превзошел цели своей операции против Ирана, поэтому принимает инициативу Трампа о прекращении огня, заявило правительство. Вместе с тем израильская сторона пообещала решительно отвечать на нарушения перемирия
Фото: Shir Torem / Reuters
Фото: Shir Torem / Reuters

Израиль достиг своих целей в операции «Восстающий лев» против Ирана и по согласованию с президентом США Дональдом Трампом принимает прекращение огня, передал советник премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман сообщение израильского правительства.

«В связи с достижением стратегических целей операции, и в полном согласовании с президентом Трампом, Израиль принял его инициативу о двустороннем прекращении огня. Израиль будет отвечать с максимальной решимостью на любое нарушение условий перемирия», — написал он в телеграм-канале. Ранее прекращение огня подтвердила иранская сторона, сообщение об этом опубликовал телеканал Press TV.

Израильские власти поблагодарили Трампа и США за поддержку и «участие в устранении иранской ядерной угрозы».

Иранское телевидение объявило о прекращении огня с Израилем
Политика
Фото:Sobhan Farajvan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Израильское правительство назвало свою операцию против Ирана «выдающимся историческим достижением, и заявило, что она вывела страну «в ряд мировых держав».

В сообщении правительства говорится, что ЦАХАЛ даже в последние сутки продолжала наносить удары по центрам власти в Тегеране и уничтожила «еще высокопоставленного специалиста ядерной программы». МИД Ирана также поблагодарил своих военных за продолжение операции против Израиля «до самой последней минуты». По данным израильской стороны, Иран с начала суток атаковал его ракетами шесть раз.

Трамп в ночь на 24 июня заявил, что стороны достигли договоренности о поэтапном перемирии, после того как Иран и Израиль завершат начатые ранее военные операции. По истечение 24 часов, по словам президента США, наступит «официальное прекращение 12-дневной войны». Он также выразил уверенность, что перемирие между сторонами будет длиться «вечно».

Иран вечером 23 июня нанес удар по американской военной базе Аль-Удейд в Катаре, назвав это ответом на «вопиющую военную агрессию США», атаку на три иранских ядерных объекта — в Исфахане, Фордо и Натанзе. Американский президент заявил, что Иран предупреждал об атаке, и назвал его действия «очень слабыми».

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Биньямин Нетаньяху прекращение огня Израиль Иран Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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