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Война Израиля и Ирана ,  
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Путин оценил сообщения о планах Ирана создать ядерное оружие

Путин заявил об отсутствии данных о планах Ирана создать ядерное оружие
Сюжет
Война Израиля и Ирана
У России и МАГАТЭ нет данных о стремлении Ирана к созданию ядерного оружия, Израиль об этом уведомляли, заявил Путин. Он отметил, что Иран имеет право на мирное использование ядерных технологий и Россия готова поддержать это

У МАГАТЭ нет данных о том, что Иран пытался создать ядерное оружие, Россия также неоднократно уведомляла Израиль об отсутствии свидетельств таких намерений у Тегерана, заявил российский президент Владимир Путин в интервью Sky News Arabia, которое он дал после выступления на пленарном заседании на ПМЭФ накануне.

Путин подчеркнул важность диалога для урегулирования конфликтов. «Гибкость должна быть проявлена на переговорах как со стороны Ирана, так и со стороны Израиля. Есть пути и средства для поиска решений этого вопроса», — считает он.

Президент подчеркнул, что Москва выступает против распространения ядерного оружия, в том числе появления его у Ирана. При этом, отметил Путин, Тегеран имеет право на использование ядерных технологий в мирных целях. Он добавил, что Россия готова оказать Ирану поддержку в развитии мирного атома.

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Политика
Фото:Nidal Eshtayeh / XinHua / Global Look Press

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана, объяснив это приближением Тегерана к созданию ядерной бомбы. Как писала The Economist, Израиль представил союзникам два доказательства прохождения «точки невозврата» в стремлении Ирана к созданию ядерного оружия.

Первое состояло в том, что группа иранских ученых, как утверждал Израиль, скрыла некоторое количество ядерного материала с неясным уровнем обогащения от экспертов МАГАТЭ. Второй довод состоял в том, что ученые ускорили свою работу и собирались встретиться с командованием иранского ракетного корпуса. Израиль предполагает, что целью этой встречи могла быть подготовка к будущему «сопряжению» ядерной боеголовки с ракетой.

Что известно о ядерной программе Ирана
База знаний
Фото:IIPA / Getty Images

Эти сведения убедили Израиль в необходимости начала военной операции против Ирана. В результате израильских атак погибли более десятка иранских высокопоставленных военных и ведущих ученых-ядерщиков. Также повреждения получил один из ключевых объектов иранской ядерной программы в Натанзе (провинция Исфахан).

Иран объявил о начале ответной операции, стороны продолжают обмениваться ударами.

Россия осудила действия Израиля и выразила готовность стать посредником в урегулировании. По данным Kan, также Москва призвала Вашингтон не присоединяться к израильской операции.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Путин Иран ядерная программа МАГАТЭ Израиль ядерное оружие
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Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
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