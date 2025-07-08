 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Axios сообщил о расчете Израиля на одобрение США новых ударов по Ирану

Axios: Израиль расчитывает на одобрение Трампом новых ударов по Ирану с условием

Власти Израиля обсуждают возможность новых ударов по Ирану в случае, если республика возобновит ядерную программу, пишет Axios со ссылкой на два осведомленных источника. Израилькие чиновники полагают, что президент США Дональд Трамп одобрил бы такой сценарий.

По их данным, будущее ядерной программы Ирана станет ключевой темой обсуждения президента США Дональда Трампа и премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Последний уже прибыл в Белый дом.

Нетаньяху хочет достичь с Трампом взаимопонимания относительно дальнейших переговоров США с Ираном по ядерной программе и возможных сценариев, при которых было бы оправдано возобновление ударов, говорят израильские чиновники.

На встрече с израильским премьером Трамп заявил, что не может себе представить, чтобы США пришлось снова применять военную силу против Ирана. В июне страна вступила в конфликт Израиля и Ирана и нанесла удары по нескольким иранским ядерным объектам.

Материал дополняется

Уволенный министр транспорта Старовойт покончил с собой

Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта

Экс-замглавы Генштаба приговорили к 17 годам колонии за мошенничество

Кадры с места гибели Романа Старовойта

В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео

Последствия наводнения в Техасе. Видео

МИД Финляндии вынес предупреждение своему послу за домогательства

Президент Ирана заявил, что Израиль предпринимал попытки совершить покушение на него

РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 92,41 (-0,6) Инвестиции, 00:32 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 78,72 (-0,12) Инвестиции, 00:32
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части России Общество, 04:02
Reuters назвал, кто не получит письмо Трампа про пошлины Политика, 04:00
В аэропорту Перми сняли ограничения на полеты Политика, 03:23
Правительство одобрило запрет на автоматическое продление онлайн-подписок Общество, 03:08
США анонсировали новый раунд переговоров с Ираном Политика, 02:59
Трамп пообещал поставить больше оружия Украине Политика, 02:52
Кабмин доложил Путину о борьбе с действующими из-за границы мошенниками Общество, 02:49
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Axios сообщил о расчете Израиля на одобрение США новых ударов по Ирану Политика, 02:46
Число жертв наводнений в Техасе превысило 100 Общество, 02:30
Трамп перенес дедлайн по торговым сделкам на 1 августа Экономика, 02:09
Расследовавшего коррупционную сделку с Макроном депутата нашли мертвым Политика, 01:49
Поводом для дела против военного судьи Тришкина стал дорожный конфликт Политика, 01:25
Суд арестовал муфтия, проводившего переговоры с захватчиками СИЗО Ростова Политика, 01:13
В Дагестане жители нескольких населенных пунктов массово отравились водой Общество, 01:02