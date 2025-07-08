Axios: Израиль расчитывает на одобрение Трампом новых ударов по Ирану с условием

Axios сообщил о расчете Израиля на одобрение США новых ударов по Ирану

Власти Израиля обсуждают возможность новых ударов по Ирану в случае, если республика возобновит ядерную программу, пишет Axios со ссылкой на два осведомленных источника. Израилькие чиновники полагают, что президент США Дональд Трамп одобрил бы такой сценарий.

По их данным, будущее ядерной программы Ирана станет ключевой темой обсуждения президента США Дональда Трампа и премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Последний уже прибыл в Белый дом.

Нетаньяху хочет достичь с Трампом взаимопонимания относительно дальнейших переговоров США с Ираном по ядерной программе и возможных сценариев, при которых было бы оправдано возобновление ударов, говорят израильские чиновники.

На встрече с израильским премьером Трамп заявил, что не может себе представить, чтобы США пришлось снова применять военную силу против Ирана. В июне страна вступила в конфликт Израиля и Ирана и нанесла удары по нескольким иранским ядерным объектам.

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