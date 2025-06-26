Верховный лидер Ирана заявил о победе над Израилем и США

Боевые действия Израиля и Ирана, к которым впоследствии присоединились США, завершились на 12-й день. Число погибших с израильской стороны оценивается в десятки человек, с иранской — в сотни, включая высокопоставленных генералов

Али Хаменеи (Фото: WANA (West Asia News Agency) / Reuters)

Иран одержал победу над Израилем в результате 12-дневного конфликта, заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи. Это первое публичное заявление аятоллы после окончания конфликта с Израилем и бомбардировок США иранских ядерных объектов.

«Я считаю необходимым выразить несколько поздравлений великому иранскому народу. Первое — поздравляю с победой над сионистским режимом. Со всем этим шумом, со всеми этими заявлениями сионистский режим едва не рухнул и был раздавлен ударами исламской республики», — сказал он в видеообращении (цитата по иранскому агентству IRNA).

Второе поздравление Хаменеи, адресованное иранскому народу, связано «с победой любимого Ирана над американским режимом». «Американский режим вступил в войну, поскольку считал, что в противном случае сионистский режим будет полностью уничтожен. Но никакой выгоды от этой войны не было. И здесь исламская республика одержала победу и в ответ нанесла Америке жестокую пощечину», — добавил он.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, которую связал с тем, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. Целями воздушных бомбардировок стали атомные и военные объекты. Иран в тот же день выпустил в сторону Израиля сотни баллистических ракет.

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт и атаковали три ключевых объекта иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент США Дональд Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». В ответ Иран 23 июня атаковал крупнейший американский военный объект на Ближнем Востоке — авиабазу Аль-Удейд в Катаре.

24 июня президент Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на прекращение огня, обе страны подтвердили это. Американский президент утверждает, что в результате ударов США ядерная программа Ирана была уничтожена. Иранский МИД указывал, что ядерные установки страны оказались «серьезно повреждены».

По данным канцелярии израильского премьера, за время военного конфликта в результате иранских ударов по Израилю погибли 28 человек и 1472 получили ранения. IRIB со ссылкой на министерство здравоохранения Ирана писало о 627 погибших и не менее 4870 пострадавших.