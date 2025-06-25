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Война Израиля и Ирана ,  
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Разведка США разошлась с Трампом в оценке ущерба ядерным объектам Ирана

CNN: разведка США не увидела полного уничтожения ядерных объектов Ирана
Сюжет
Война Израиля и Ирана
По оценке разведки США, удары по ядерным объектам Ирана не уничтожили их, как заявлял Трамп, а отбросили иранскую ядерную программу на несколько месяцев назад, пишут CNN и NYT. В Белом доме эти выводы сочли неверными

Американские удары по трем важнейшим ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты иранской ядерной программы и отбросили ее на несколько месяцев, следует из оценки, подготовленной разведывательным управлением Пентагона, о которой рассказали источники CNN и The New York Times.

Они подчеркнули, что эта оценка основана на анализе повреждений объектов и может поменяться по мере поступления новых разведданных.

В документе говорится, что запасы обогащенного урана могли быть перемещены с атакованных объектов до ударов, а центрифуги «в основном не повреждены», рассказывают собеседники NYT и CNN. Источники последнего отмечают, что ущерб для иранских ядерных объектов был в основном ограничен наземными сооружениями.

Эксперт по вооружениям и профессор Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис согласен с оценкой, которую приводят NYT и CNN. Он считает, что Иран может быстро восстановить свою ядерную программу, используя оставшиеся подземные объекты и запасы урана. В комментарии Le Monde он допустил, что Иран может создать ядерную бомбу за пять месяцев.

В Иране заявили о готовности восстановить ядерную промышленность
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Акция&nbsp;протеста против атаки США на ядерные объекты&nbsp;в Тегеране, Иран, 22 июня 2025 года

Президент США Дональд Трамп ранее говорил об уничтожении иранских ядерных объектов в результате атак США, в том числе с применением противобункерных бомб. «Самый большой ущерб был нанесен намного ниже уровня земли», — заявлял он.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в X назвала оценку разведки, на которую ссылаются CNN и NYT, неверной. Она отметила, что документ был засекречен, но «все равно был передана CNN анонимным неудачником низкого ранга в разведывательном сообществе».

«Утечка этой предполагаемой оценки является явной попыткой унизить президента Трампа и дискредитировать отважных летчиков-истребителей, которые выполнили безупречно выполненную миссию по уничтожению ядерной программы Ирана. Все знают, что происходит, когда четырнадцать 30-тысячефунтовых бомб точно сбрасываются на цели: полное уничтожение», — написала Ливитт в X.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в эфире Fox News заявил, что в результате американских ударов иранская ядерная программа была «значительно» отброшена назад. Он напомнил, что у МАГАТЭ нет данных о том, где находится примерно 400 кг урана, обогащенного до 60%. По словам Гросси, иранская сторона сообщила ему, что предпринимает меры предосторожности, которые могут включать перемещение материала.

До этого глава МАГАТЭ говорил, что ущерб в результате израильских и американских ударов получил ядерный объект в Натанзе, а на объекте в Исфахане были повреждены в том числе входы в подземные туннели. Ущерб получил и завод по обогащению урана в Фордо, однако оценить его пока не представляется возможным из-за расположения под землей, отмечал Гросси. Он призывал к прекращению огня, чтобы МАГАТЭ могла возобновить мониторинг иранских ядерных объектов.

Трамп в ночь на 24 июня анонсировал прекращение огня между Израилем и Ираном после 12 дней обмена ударами. Однако 24 июня Израиль сообщил о продолжении атак со стороны Ирана и анонсировал решительный ответ. Тегеран опровергал заявление израильской стороны о запуске ракет. Трамп призвал Израиль «не сбрасывать бомбы».

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Дональд Трамп
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