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Военная операция на Украине ,  
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Штаб НАТО по поддержке Украины начнет работу в сентябре

Сюжет
Военная операция на Украине
Миссия по предоставлению Украине помощи от НАТО заработает через два месяца. От участия отказалась только Венгрия, но блокировать инициативу не стала

Командование НАТО по координации поддержки Украины начнет функционировать в Германии с сентября, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу Европейского политического сообщества в Великобритании, передает Reuters.

«Его численность составит 700 человек в Германии <...> и это обеспечит поддержку и содействие в обеспечении безопасности Украины и скоординирует усилия союзников по НАТО», — пояснил он.

Штаб будет располагать в Висбадене, его возглавит трехзвездный генерал главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. Он свободно владеет русским языком, имеет научную степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета и подчеркивал нежелание альянса войны с Россией.

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Создание миссии НАТО «не означает, что мы собираемся воевать, но это означает, что теперь мы сможем использовать возможности альянса по координации, обучению и планированию для более скоординированной поддержки Украины», объясняла Варшава.

Венгрия не стала мешать формированию миссии не стала, но отказалась от участия в миссии. Премьер Виктор Орбан предупреждал о «высокой цене», которую придется заплатить и нежелании «превращать ни один квадратный сантиметр Венгрии в военную цель для России».

Российские власти требуют от НАТО перестать помогать Украине и видят в этом процессе признаки прямого вовлечения в конфликт. По мнению Кремля, альянс намерен «оставаться врагом».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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