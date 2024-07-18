Штаб НАТО по поддержке Украины начнет работу в сентябре
Командование НАТО по координации поддержки Украины начнет функционировать в Германии с сентября, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу Европейского политического сообщества в Великобритании, передает Reuters.
«Его численность составит 700 человек в Германии <...> и это обеспечит поддержку и содействие в обеспечении безопасности Украины и скоординирует усилия союзников по НАТО», — пояснил он.
Штаб будет располагать в Висбадене, его возглавит трехзвездный генерал главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. Он свободно владеет русским языком, имеет научную степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета и подчеркивал нежелание альянса войны с Россией.
Создание миссии НАТО «не означает, что мы собираемся воевать, но это означает, что теперь мы сможем использовать возможности альянса по координации, обучению и планированию для более скоординированной поддержки Украины», объясняла Варшава.
Венгрия не стала мешать формированию миссии не стала, но отказалась от участия в миссии. Премьер Виктор Орбан предупреждал о «высокой цене», которую придется заплатить и нежелании «превращать ни один квадратный сантиметр Венгрии в военную цель для России».
Российские власти требуют от НАТО перестать помогать Украине и видят в этом процессе признаки прямого вовлечения в конфликт. По мнению Кремля, альянс намерен «оставаться врагом».
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации