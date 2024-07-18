Штаб НАТО по поддержке Украины начнет работу в сентябре

Миссия по предоставлению Украине помощи от НАТО заработает через два месяца. От участия отказалась только Венгрия, но блокировать инициативу не стала

Командование НАТО по координации поддержки Украины начнет функционировать в Германии с сентября, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу Европейского политического сообщества в Великобритании, передает Reuters.

«Его численность составит 700 человек в Германии <...> и это обеспечит поддержку и содействие в обеспечении безопасности Украины и скоординирует усилия союзников по НАТО», — пояснил он.

Штаб будет располагать в Висбадене, его возглавит трехзвездный генерал главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. Он свободно владеет русским языком, имеет научную степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета и подчеркивал нежелание альянса войны с Россией.

Создание миссии НАТО «не означает, что мы собираемся воевать, но это означает, что теперь мы сможем использовать возможности альянса по координации, обучению и планированию для более скоординированной поддержки Украины», объясняла Варшава.

Венгрия не стала мешать формированию миссии не стала, но отказалась от участия в миссии. Премьер Виктор Орбан предупреждал о «высокой цене», которую придется заплатить и нежелании «превращать ни один квадратный сантиметр Венгрии в военную цель для России».

Российские власти требуют от НАТО перестать помогать Украине и видят в этом процессе признаки прямого вовлечения в конфликт. По мнению Кремля, альянс намерен «оставаться врагом».