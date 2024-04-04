Польша объявила о создании миссии НАТО по Украине

НАТО займется помощью Украине в рамках специальной миссии, не предполагающей участия войск в боях против России. Глава МИД Польши заявил, что Россия проиграла бы в войне с блоком. Путин исключал планы Москвы воевать с альянсом

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НАТО организует миссию по Украине, речь идет не о вступлении в конфликт, а прежде всего об обучении украинских военных. Об этом сообщил польский министр Радослав Сикорский после двухдневной встречи глав МИД стран-членов, передает Onet.

«Мы решили создать миссию НАТО. Это не означает, что мы собираемся воевать, но это означает, что теперь мы сможем использовать возможности альянса по координации, обучению и планированию для более скоординированной поддержки Украины», — сказал он.

Накануне Сикорский пояснил, что миссия позволила бы использовать логистику НАТО и другие «общие элементы», что значительно помогло бы Киеву. Его спросили, не боится ли он, что Россия воспримет работу миссии как вступление альянса в конфликт. Москва, ответил он, уже убеждает россиян, что страна воюет с НАТО, а не с Украиной.

«И я не советую [России атаковать НАТО], потому что мы в 20 раз богаче, мы укрепляемся в данный момент, и так же, как Советский Союз не выиграл холодную войну с Западом, так и Россия проиграла бы такую войну», — подчеркнул Сикорский. По его мнению, «несмотря на нынешнюю патовую ситуацию на фронте, Украина еще не сказала последнего слова», а исход конфликта во многом зависит от действий НАТО.

Как отмечает Polityka, семантически слово «миссия» воспринимается как отправка контингента за границу для выполнения задач, поэтому оно прозвучало как объявление об отправке военнослужащих на Украину. Похоже, министр намеренно выбрал такую формулировку, чтобы не пересечь «красные линии», но высказаться в духе французского президента Эмманюэля Макрона, допустившего и такое развитие событий в рамках парижской «стратегической двусмысленности», указывало издание.

Премьер Дональд Туск отказался комментировать вопрос миссии НАТО до завершения всех переговоров между министрами и отметил, что повторит сказанное Макрону и его американскому коллеге Джо Байдену: «Польша не предусматривает прямого участия в войне на территории Украины».

Украина пока не нуждается в зарубежных войсках, говорил президент страны Владимир Зеленский.

Как реагируют власти России

Если НАТО создаст миссию на Украине, это может означать легализацию следующих шагов, Россия будет внимательно за ними наблюдать, заявил «РИА Новости» глава думского комитета по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.

Отправка на Украину западных военных, предупреждал представитель российского президента Дмитрий Песков, сделает прямой конфликт между НАТО и Россией неизбежным. По его мнению, Россия уже находится в состоянии войны: «Это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, то для нас это уже стало войной». Речь идет о фактической ситуации, юридически продолжается военная операция, пояснил Песков позднее.

Президент Владимир Путин говорил, что у России нет причин начинать войну против стран НАТО.